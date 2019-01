El niño al que su tío le cortó el cuello con una sierra continúa con diagnóstico reservado

El diagnóstico del menor de tres años al que su tío le cortó el cuello con una sierra mecánica es reservado. El intento de infanticidio, como ha sido tipificada la agresión, se registró en un barrio de la radial 17 y medio.

Ramiro Pérez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), informó que el agresor tiene 20 años y es tío del menor. Según las primeras indagaciones, perpetró el delito a consecuencia del consumo de sustancias controladas.

Según explicó el jefe policial si no fuera por la intervención de los vecinos el daño ocasionado hubiera sido mayor o fatal. A eso también se suma que el niño no se encontraba solo, pero pese a que la madre intentó intervenir, no logró impedir que el hombre cortara con la sierra mecánica el cuello de su hijo.

Los vecinos, ante el pedido de auxilio, procedieron a aprehender al hombre y entregarlo a la Policía. Pérez contó que la actitud del ahora detenido, que será puesto ante un juez cautelar por delito de infanticidio en el grado de tentativa, era de una persona que había consumido sustancias controladas, incluso no sabía dónde estaba.

La abuela del menor, Eva Galviz, en contacto con la Red Uno, señaló que la primera cirugía le realizaron el jueves y que su nieto continúa internado en el hospital de niños Mario Ortíz Suárez.

A su vez, el director del Sedes, Marcelo Ríos, también en contacto con este medio televisivo, sostuvo que el estado del niño es reservado y que estaba a la espera del informe médico.

Mira en el minuto 10:34 el informe del Sedes sobre el estado del niño