El lunes inician obras del BRT; hay un plan de desvío de la circulación

Una vez obtenida la licencia ambiental de parte de la Gobernación, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, confirmó que el lunes se inician los trabajos de readecuación de las vías del primer anillo para permitir la circulación de los nuevos colectivos o buses BRT.

Mientras tanto, la municipalidad inició una campaña intensiva por los medios de comunicación, anunciando la obra y haciendo conocer el plan de desvío por el primer tramo, el cual está comprendido en la avenida Viedma, entre la Teniente Vega y la Brasil.

Asimismo, los resultados de las mesas de trabajo entre los equipos técnico y jurídico del Concejo y los representantes de los sindicatos de micros fueron expuestos en la reunión de la comisión mixta, que fue instaurada ayer por la tarde, la misma que verá por tiempo y materia algunos de los problemas que no fueron resueltos, en procura de llegar al lunes con la Ley de Movilidad Urbana totalmente resuelta y consensuada.

Autorización

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, indicó que la licencia ambiental para la implementación del BRT fue concedida luego de ocho meses, porque la Alcaldía cumplió con todos los requisitos que se exigieron para mitigar los impactos que pueda ocasionar la ejecución de las obras en el primer anillo.

“Como Gobernación nos corresponde fiscalizar la parte ambiental, es decir, que se cumpla el Programa de Prevención y Mitigación- Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) referente a la recolección de residuos sólidos, de que las máquinas no metan tanto ruido para no molestar a los vecinos, que no se retire ni un árbol -solo serán trasladados algunos arbustos ornamentales-, etc.”, dijo Asín.

A su turno, la presidenta del organismo deliberante recordó que, para evitar molestias a los vecinos y a la circulación vehicular en el primer anillo, los trabajos serán divididos en nueve etapas.

“La primera parte comprende alrededor de seis cuadras, entre la plaza Ñuflo de Chaves y la avenida Brasil, por donde habrá desvío de circulación, tanto para el transporte público como para los vehículos privados”, anotó.

Los que están un poco confundidos son los propietarios de la serie de negocios que hay en esas seis cuadras, pues no saben qué harán para retener a sus clientes en los 27 días de cierre que propone la Alcaldía.

“No me opongo al progreso de la ciudad, pero me preocupa el movimiento de mi negocio, donde los clientes necesitan llegar y parquear para ver los vehículos”, indicó Richard Roca, propietario de una autoventa.

Otros vecinos, como Wilfredo Franco, están entusiasmados con la posibilidad de ver una nueva cara en la avenida Viedma. “Personal de la Alcaldía pasó hace días por mi casa para explicarme cómo funcionará el BRT, me parece bueno el avance en el transporte público de la ciudad”, manifestó.

Escépticos

El dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, se mostró escéptico ante la posibilidad del inicio de los trabajos del BRT, desde el lunes, pues aún falta concertar el tema del pago del pasaje en el nuevo servicio.

Sin embargo, Angélica Sosa estimó que antes del lunes será resuelto este problema, que es el único que no se solucionó en las mesas de trabajo.

“Si no llegamos a concertar el tema de la administración del pasaje de los buses, nos vamos a oponer al inicio de la obra, este lunes, pues la ley debe estar completa antes de pensar en el BRT”, recordó Terrazas.