A poco más de dos meses de que se iniciaran los incendios forestales en la Chiquitania, la cabeza de Clíver Rocha rodó. Ayer el puesto como máxima autoridad de la ABT quedó en manos de Omar Quiroga, un agrónomo portachueleño, y en las horas previas a que Rocha se entere de su destitución estuvo en EL DEBER, oportunidad en la que, entre otras cosas, reconoció que hay que hacer ajustes para que la situación no se vuelva a descontrolar y repartió responsabilidades del desborde de los incendios forestales entre el clima, los grandes agropecuarios y los pequeños productores. ¿Por qué hemos llegado al desborde de los incendios forestales con la institucionalidad que tenemos?

El fuego está en la conciencia de la gente, más que el garrote; si eso no logramos cambiar, no vamos a resolver el problema y este seguirá al año. Insisto, está en las prácticas, en los modelos.

Hay que hacer un quiebre para reconducir los modelos, las prácticas y comportamientos. Que termine la hipocresía y que comience el trabajo serio, porque si al año se presenta este desastre y no hay políticas de por medio, esta hipocresía va a hacer que nadie se ocupe del tema. Ocupé- monos todos los días y que eso se exprese en políticas y programas.

Para mí la solución está en el acuerdo, incluyendo a los que utilizan el fuego. Haciendo autocrítica, tendremos que ajustar y tendremos que salir haciendo acuerdos; pero apartando a los políticos que están diciendo que los asentamientos humanos son perversos. El concepto de chaqueo hoy en día está satanizado.

¿Por qué en 10 años no ha funcionado la Comisión Agraria Departamental? ¿Por qué los traslados de comunidades se han hecho directamente cuando se podrían hacer de manera consensuada entre los tres niveles de gobierno? ¿Qué es la Comisión Agraria? Es la convergencia de todos los actores con institucionalidad pública para ponernos de acuerdo sobre políticas de distribución de desarrollo agrario y de desarrollo integral.

Esto viene de la ley 1715 del año 96, pero entonces no se podía converger, era difícil construir los consensos porque había tensión.

Pero el presidente ha logrado superar esas tensiones como la que teníamos con el sector agropecuario. Pero ¿qué pasa con la Gobernación de Santa Cruz?, emite el mensaje que los malos y culpables son los más pobres, ‘los que nos avasallan’. Con eso ‘racializa’ la relación creando fronteras con el sector agropecuario de los pobres del campo. Es muy complicado para los pobres del campo concurrir bajo el liderazgo de alguien que los agrede. Que el gobernador empiece a construir agenda con todos los sectores. Si no hacemos acuerdos con ellos y esos acuerdos no se expresan en programas, no vamos a resolver los temas estructurales.

Si no son los pequeños los únicos responsables, ¿ha hecho una evaluación que endilgue responsabilidades que dieron lugar a la emergencia que tenemos ahora?

Yo creo que son varios factores, pero principalmente el climático, hemos tenido temperaturas de 37 grados y corrientes de vientos de 70 km/h. Una chispa en un pastizal es fulminante. Si hubiésemos tenido humedad, probablemente se habría mitigado más.

El otro factor es que no hemos sustituido nuestras prácticas y haciendo autocrítica, al año habrá que hacer algo. Los grandes agropecuarios tienen responsabilidad en la mayor parte, un 70 u 80%.

Los pequeños productores y los traslados, ¿qué responsabilidades tienen?

No dejan de tener una responsabilidad, la proporción debe ser de un 10% a ojo de buen cubero; hay que hacer un estudio de carácter técnico.

¿La ABT va a cumplir la Ley de Pausa Ambiental que ha propuesto el gobierno departamental?

Todavía no lo hemos analizado. El presidente ya ha convocado, vengan, propongan, reunámonos para hacer un programa de restauración, a ver dónde hay que reforestar. Me pregunto, la pausa ¿qué tiene que proteger?, Por ejemplo, la TCO Monte Verde, ese pueblo vive de sus recursos naturales, a ver quítenle su medio de vida… queremos tratar este tema con todos, con los ambientalistas, con los actores productivos, escuchemos a la gente. Yo iría por resolver con el concurso de todos para tener las mejores herramientas.