El flujo turístico sube un 10% y se va a las Misiones, Samaipata y la capital cruceña

Estos dos feriados seguidos (jueves por Corpus Christi y viernes por el Lucero del Alba) se suman al fin de semana y en total los cuatro días de descanso laboral le reportarán al departamento de Santa Cruz unos $us 800.000, dinero que se quedará principalmente en la ciudad, en las Misiones Jesuíticas (declaradas patrimonio de la humanidad) y en Samaipata. Estos tres son los destinos más apetecidos por el turismo interno, según informó Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña.

El cálculo que hace la Gobernación se basa en el movimiento hotelero de la gestión 2018 en todo el mes de junio, cuando se llegó a tener un ingreso de divisas cerca de $us 5 millones. “En esta época (junio y julio, cerca de las vacaciones de invierno) Santa Cruz aumenta su flujo turístico cerca del 10% con el visitante que llega del interior del país en busca de destinos culturales y naturales, principalmente”, explicó Parada, quien manifestó que han calculado que cada turista invertirá $us 65,5, en promedio, entre alojamiento, transporte y alimentación por día. De ahí infiere que $us 800.000 se quedarán principalmente en los tres destinos más apetecidos ya nombrados.

Además de los destinos populares, la secretaría de la Gobernación recomienda visitar el sudeste chiquitano (Roboré con el Valle de Tucabaca, Aguas Calientes, Chochís y Santiago de Chiquitos), los Valles (Vallegrande), el Chaco (Cuevo) y el Parque Amboró.

Control de servicios turísticos

En redes sociales hay infinidad de proveedores de servicios turísticos por eso es que la Gobernación ha puesto a disposición en la página web santacruz.gob.bo un listado de los prestadores de servicios que están legalmente constituidos. “Estos son los servicios que van a garantizar que usted realmente llegue a destino y tenga la seguridad de que lo que compró se le va a otorgar”, destacó Parada.

Recomendó no viajar en cualquier transporte que no tenga la licencia de funcionamiento como transportista. “Hay entre 120 y 150 empresas de transporte que están ejerciendo de forma ilegal el turismo. No suba a vehículos que le ofrecen paquetes turísticos, estos parten generalmente de supermercados que están en diferentes puntos de la ciudad y venden sus destinos por internet. Prometen darles guía, alimentación y transporte y nada de eso es permitido que haga un transportista”, y remató diciendo que estos no cuentan ni siquiera con la licencia de funcionamiento en la Dirección de Tráfico y Transporte de la Gobernación para hacer el transporte interprovincial, mucho menos tienen la licencia turística.

Por último, sobre este tema, en la mencionada página de la Gobernación, en la Dirección de Transporte se puede buscar dentro del Sistema de Transporte Turístico e introducir la placa del vehículo en el que se va a viajar. Ahí se puede verificar si este transportista tiene licencia para funcionar.

El otro beneficio que se puede aprovechar de esta página web es el listado de todos los establecimientos de hospedaje y los restaurantes que tienen licencia, a modo de que el turista tenga garantía y seguridad en nuestro departamento.

Estado de las rutas

El Servicio Departamental de Caminos informó de que un 86% de las rutas están totalmente expeditas y transitables, un 3% está en condición intransitable con maquinaria desplazada en sectores críticos para su rehabilitación a la brevedad posible y un 11% está transitable, pero con precaución. El director de Infraestructura Vial, Rolando Chávez, precisó que entre estas últimas está la ruta de montaña hacia los valles, en el tramo Samaipata-El Fuerte donde se dieron lluvias y por ende, deslizamientos y derrumbes que han sido resueltos, pero que no está por demás transitar con precaución por la baja visibilidad.

“Les recomendamos viajar de día y hacer la inspección técnica de rigor de su vehículo para garantizar la seguridad vial”, expresó Chávez, poniendo énfasis en que todas las rutas de acceso a los centros turísticos principales (Misiones Jesuíticas y la ciudad de Santa Cruz) están transitables y que en Samaipata se tenga precaución.

En cuanto a los bloqueos desestimó que estos afecten a los viajeros en el fin de semana largo, pues en estos días se van a resolver el de Camiri es (bloqueo por temas institucionales) y el de Bermejo (por el que los transportistas piden el mantenimiento de la red fundamental que es competencia de la ABC).

Defensa al consumidor

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, informó de que esa entidad emitió consejos para que las personas tomen previsiones antes de viajar en el feriado de Corpus Christi y Año Nuevo Aimara y para comprar embutidos en la tradicional festividad de San Juan. “Es importante que los usuarios tengan instalada en su celular la aplicación denominada Defensa del Consumidor, que va a servir para cualquier viaje, explicó Mendoza para que se envíe cualquier reclamo por un mal servicio o consumo de algún producto”, explicó.

También recomendó a la población nacional que antes de viajar al interior o fuera del país, cada quien verifique sus documentos de identificación; se informe sobre la situación política, económica y social de su destino; elabore un presupuesto, se asegure de conocer los términos de los servicios de viaje, “especialmente si se ofrece en las redes sociales”.

“Adquiera seguros de salud y de equipaje, pida información y aclare las dudas sobre atractivos turísticos y servicios fuera del país, consulte a su banco sobre las transacciones para pagar productos fuera del país, antes de consumir algún producto verifique la fecha de vencimiento y registro sanitario e ingredientes”, agregó e informó que Defensa del Consumidor tiene cobertura en todos los países de la región para recibir reclamos por algún mal servicio y su posterior resarcimiento, si corresponde.

Lucero del Alba

El encargado de la Dirección de gestión territorial indígena del pueblo guaraní, Justino Zambrana, informó que el rito central de bienvenida al Lucero del Alba, previsto para la noche del 20 de junio, se realizará en la capitanía Caraparicito, ubicada en el municipio de Lagunillas de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

“Presentaremos lo que es nuestra ceremonia que es una petición que se hace al Lucero del Alba para que nos vaya mejor en la siembra, en la cosecha, en la casa y en toda la comunidad del pueblo guaraní. Es un ritual muy importante para nosotros”, dijo Zambrana.

También precisó que paralelamente al rito, que se realizará entre la noche del 20 y el amanecer del 21 de junio, habrá una feria productiva turística y se podrá disfrutar de la gastronomía de la región, que es conocida como zona petrolera.