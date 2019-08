El exjuez que liberó a Montenegro dejará la prisión

El exjuez de Cotoca, Federico Jiménez Rúa, imputado por concederle una acción de libertad al acusado de narcotráfico Pedro Montenegro en 2015, podrá recuperar su libertad condicional luego de un mes de estar encarcelado en San Roque, pero previamente deberá pagar una fianza de Bs 50.000, así lo decidió ayer una jueza Anticorrupción en Sucre.

Un 3 julio la misma jueza, Odalys Serrano, ordenó la detención preventiva de Jiménez Rúa a petición del Ministerio Público con el argumento de que es el probable autor del delito de prevaricato para favorecer a Montenegro y el riesgo de fuga.

“Se me ha otorgado la cesación a la detención preventiva previo cumplimiento de una fianza de bs 50.000 y otras medidas cautelares; para mí es casi imposible conseguir ese monto pero vamos a ver qué hacemos y el Ministerio Público no se ha opuesto, se ha adherido porque no tenía más argumentos”, sostuvo el exjuez.

Además de la fianza, Jiménez estará arraigado y firmará el libro de control dos veces por semana en la Fiscalía de Montero.