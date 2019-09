El desembolso de Bs 1.400 millones se hará según las necesidades

Desde el Ministerio de Economía explicaron que los Bs 1.4000 millones que el Banco Central de Bolivia (BCB), destinará para los incendios, que afectan a la Chiquitania, serán entregados de manera gradual y de acuerdo con las necesidades.

Además, indicaron que no hay una fecha precisa para que el BCB haga efectivo el préstamo y que el mismo se concretará hasta el 30 de diciembre.

El gobernador Rubén Costas indicó que no recibieron nada y que la ayuda que llega a las comunidades es producto de las donaciones que hace la población. “Dicen que tienen todo, pero hubiera sido mejor trabajar entre todos; sin embargo, veo que la gente tiene necesidades”, señaló al agregar que espera que las promesas que hace el Gobierno para el posincendio no sean electorales.

Hugo Siles, secretario del Consejo Nacional de Tráfico Ilícito de Droga (Conaltid), sostuvo que los recursos que ofrece el BCB son el resultado de una planificación y prevención que realiza el Gobierno y que se apoya en el DS 3812 de febrero de 2019 en donde se define que, en caso de emergencia nacional por problemas climáticos, una vez superada la ayuda económica de los gobiernos regionales, se active la ayuda del Gobierno.

“Hasta el momento hemos destinado $us 15 millones y tenemos una reserva de $us 200 millones que es superior a la ayuda del G7 que destinó $us 20 millones para los países que tienen relación con la Amazonia, así al nuestro le tocaría $us 3 millones”.

Dijo que no se emite la declaratoria de desastre nacional porque el país no fue superado por los incendios, financieramente.