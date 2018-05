El descenso de temperatura mueve el comercio de abrigo y la comida caliente

Arlinda Salinas vende empanadas de queso y refresco en la acera de la terminal Bimodal, pero con el descenso de las temperaturas de inmediato llenó su termo de manzanilla caliente, porque la clientela así se lo exige. “La gente busca la forma de pasar el frío”, dijo.



Otros vendedores también dejaron los raspadillos y salieron con api y café.



Entretanto, el gobierno municipal de la capital cruceña autorizó dos ferias de inviernos, una en la zona de Alto San Pedro, que funciona con 1.490 comerciantes; y la otra en el quinto anillo y avenida Tres Pasos al Frente, donde estarán 250 vendedores. Esta última está en proceso de acomodo y pretende abrir al público desde mañana, informó Gil Antonio Saucedo, jefe de Espacio Público.



Las bajas temperaturas, que ayer descendieron hasta 17 grados (según los pronósticos de Meteorología de Aasana Viru) hicieron que la gente se vuelque a comprar abrigos a la feria Barrio Lindo y a otros mercados. Los vendedores saben que el negocio de la ropa de invierno estará en movimiento, porque durante la semana se mantendrán los vientos del sur, con descensos hasta los 17ºC, aunque las temperaturas máximas ascenderán hasta los 27ºC en la capital cruceña.



El pronóstico Agrometeorológico departamental apuntó que en la zona de los valles cruceños la temperatura mínima descendió a siete grados, pero mejorando para la semana que se inicia.



Para evitar la gripe

Juan Gonzales y Elva Colque llegaron de Cochabamba a la capital cruceña y se encontraron con el sur que los obligó a buscar chompas, junto con sus dos hijos (uno de tres años y el otro de cuatro meses). “Hay que protegerse para evitar el resfrío”, señala Elva.



La preocupación de esta madre es también la de muchas otras que quieren evitar la influenza, porque las cifras oficiales del Servicio Departamental de Salud registran 1.200 casos positivos, más de 2.000 sospechosos y 22 fallecidos. En los centros de salud se está aplicando la vacuna contra la influenza a los grupos de riesgo que contempla a niños menores de dos años de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas de cualquier edad que tengan enfermedades de base.



En esta época de frío las autoridades sanitarias recomiendan no exponerse a resfrío y aplicar las medidas no farmacológicas, como son el lavado de manos, filtros en los colegios, uso de alcohol en el gel en todas las instituciones, toser en pañuelos desechables, aislar a los que están resfriados, no acudir a eventos masivos los que están enfermos y el uso de barbijo.