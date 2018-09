El caso de Sebastián está en etapa investigativa y aún no se cita al médico

Dos días después de la intervención quirúrgica en la que el pediatra Róger R. Moreno Buchón extirpó un riñón sano (derecho) al niño Sebastián, en lugar del malogrado (izquierdo), el fiscal que investiga el caso, José Parra, explicó que la investigación está en etapa preliminar y aún no se citó al médico para que preste su declaración informativa.

Este viernes por la mañana, el integrante del Ministerio Público detalló que la Fiscalía inició la investigación del caso de oficio y solicitó informes a los hospitales Oncológico y del Niño. “Está avanzando la investigación, es un caso complejo, además de ser una investigación procesal-pena, se requiere del apoyo de otras ciencias como la medicina. Se deben hacer trabajos periciales, auditoria médica, recurrir a estudios de laboratorio. Se está empezando una etapa de colección de elementos probatorios”, declaró en La Revista de Unitel.

Consultado sobre la fecha para convocar a Moreno, indicó que este viernes se determinará el día y hora para la citación. “El Ministerio Publico aún no lo citó, estamos empezando, la investigación, debemos acumular elementos de prueba para hacer interrogatorios. Vamos a recibir declaraciones de los padres y testigos”, explicó.

También sostuvo que aún resta conocer un informe del Oncológico con el detalle del equipo médico que participó de la intervención quirúrgica.

Ever Justiniano, padre del menor, manifestó que la salud de su hijo está estable, pero no puede ingerir alimentos durante 48 horas por la cirugía a la que fue sometido. “Tiene un catéter y una sonda en la nariz para sacar lo sucio de su estómago”, detalló tras pasar la noche con el niño en instalaciones del Hospital del Niño Mario Ortiz, donde fue trasladado desde el Oncológico para su recuperación.

Sobre los numerosos anuncios de ayuda por parte de partes de autoridades, Justiniano espera que cumplan con su palabra y no lo dejen a mitad del tratamiento médico. “Lo que hizo el medico no tiene nombre, no se puede explicar”, lamentó.