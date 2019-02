El año escolar se inicia con quejas por falta de pupitres y aulas no concluidas

La alegría de Mariana (12) por reencontrarse con sus compañeros de curso e iniciar un nuevo año escolar se esfumó ayer cuando la maestra comunicó que el colegio no estaba listo para iniciar las clases. Molestos por esta situación, un grupo de padres de familia decidió bloquear la avenida Tres Pasos al Frente y quinto anillo, junto a sus hijos, como medida de protesta.

Mariana, con su uniforme nuevo, no pudo pasar clases ayer en el centro educativo Luis Josafat Soruco, como lo hicieron la mayoría de los escolares en el país, pues se unió a la protesta de los papás, que habían cortado el tránsito para reclamar porque las obras de construcción del módulo no se concluyeron a tiempo y había la instructiva de que los niños sean trasladados temporalmente a otro colegio. “¡Queremos colegio! ¡Queremos colegio!”, gritaron por más de una hora hasta que fueron llamados a una reunión, donde se decidió postergar las clases hasta el 1 de marzo.

A diferencia de algunos municipios de La Paz, Beni, Chuquisaca y Cochabamba, donde las actividades se vieron afectadas por las lluvias, en Santa Cruz el mal tiempo no tuvo mayor incidencia en el inicio del año escolar. Sin embargo, en algunos colegios las labores fueron irregulares porque la infraestructura no estaba lista o porque no había mobiliario escolar o porque fueron sometidos a un reordenamiento.

Por ejemplo, en el módulo Unión Terrado, nivel inicial, los papás se vieron sorprendidos porque no había suficientes pupitres. El establecimiento cuenta con 500 estudiantes y la Alcaldía solo había distribuido 142 sillas, pero sin las mesas respectivas.

Para salvar la situación, los maestros pidieron a los papás que desde hoy envíen a sus hijos con una silla y una mesa para que puedan pasar clases cómodos. Aunque algunos se anticiparon y lo hicieron ayer, el pedido provocó la molestia generalizada de los papás, que protestaron contra la Alcaldía. Según los papás, la compra de pupitres no estaba en su presupuesto y, además, aumenta la carga económica que tienen mensualmente para cubrir la falta de ítems.

Ronald Fernández, uno de los padres de familia, dijo que no es la primera vez que les piden comprar mobiliario, también lo hicieron el año pasado. “Yo tengo dos niñas, una en prekínder y otra, en kínder. El año pasado gasté Bs 250 para comprar una mesa y una silla. Ahora he pagado Bs 190 de aporte por cada niña (Bs 140 para la inscripción y Bs 50 para la polera) y me piden que traiga el mobiliario para las dos niñas. Así no hay bolsillo que aguante”, manifestó Fernández, que trabaja como mecánico automotriz.

La directora del establecimiento, Maritza Saldías, indicó que se están haciendo gestiones ante la Subalcaldía de la zona para que les doten de más mobiliario.

Del mismo modo, en el colegio Santa Ana, un grupo de padres de familia del turno de la tarde protestó por algunas horas en contra del traslado de los estudiantes a un módulo educativo fiscal. Sin embargo, el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, ratificó que la medida no tiene marcha atrás porque forma parte del reordenamiento de las unidades educativas.

Sobre la infraestructura educativa, el secretario municipal de Parques y Jardines e Equipamiento Social, Roberto Áñez, aseguró que los trabajos de refacción concluyeron un 100%.

En cuanto al colegio Luis Josafat Soruco, Áñez explicó que allí se está construyendo un nuevo módulo y que la ejecución de la obra está dentro del plazo programado.

Respecto al mobiliario, el secretario garantizó su distribución a los colegios que precisen, indicando que hay 5.000 piezas listas para ser entregadas.

El acto de inauguración del año escolar en Santa Cruz se realizó en el módulo educativo Simón Bolívar, del Plan Tres Mil, donde el director departamental, Salomón Morales, anunció la distribución de 450 ítems de nueva creación.

Evo pide no copiar ni escaparse

El presidente Evo Morales encabezó el acto de inauguración del año escolar a escala nacional en la unidad educativa Mejillones 1, de Oruro. El mandatario estuvo acompañado del ministro de Educación, Roberto Aguilar, del gobernador de Oruro y de otras autoridades regionales.

No queremos ‘chachones’ (chuñeadores) ni ‘chanchulleros’ (…) pensarán que están engañando al papá y a la mamá; saben queridos estudiantes, ustedes mismos están engañándose”, recomendó Morales en el acto.

Morales anunció la construcción de más unidades educativas en el país y dijo que está abierto a recibir propuestas del pueblo para mejorar la educación.

Micreros en la mira

Los conductores de microbuses que no recojan a los estudiantes serán conducidos a la Unidad Operativa de Tránsito para recibir una capacitación. Además, tendrán una sanción económica. Para ello, agentes encubiertos de esa unidad policial se subirán a los buses. La medida forma parte del Plan Estudiante Seguro.

Las cifras

800

Mil

Es el número de estudiantes que pasarán clases durante este año en Santa Cruz.

3

Millones

Es la cantidad de alumnos que hay en el sistema educativo, en todo el territorio nacional.

Para saber

Provincias

Las clases se iniciaron con normalidad en las provincias cruceñas, con la entrega de desayuno escolar, textos y computadoras. En Puerto Quijarro entregaron material didáctico, desayuno y computadoras; en Ascensión hubo distribución de desayuno. No sucedió lo mismo en Concepción, donde los niños reclamaron la merienda. En Pailón, San Matías y Cuatro Cañadas hubo actos de apertura del año escolar, mientras que en Vallegrande iniciaron el bachillerato técnico.

PIDEN APLICAR FILTROS ANTE LA INFLUENZA

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) pidió aplicar los filtros de prevención contra la influenza A H3N2 e intensificó las actividades de promoción de los cuidados en las unidades educativas, entre ellos que los alumnos que presenten fiebre, tos y congestión nasal sean enviados al centro de salud más cercano y que tengan tolerancia hasta su recuperación.

“Es indispensable que todas las unidades educativas en concordancia con los profesores nos preocupemos por nuestros hijos, porque estamos entrando en momentos de riesgo y que nos colaboren con la aplicación de los filtros de prevención”, expresó el director del Sedes, Marcelo Ríos.

Ríos recordó que se declaró alerta naranja en la región, lo que implica que todos los gobiernos municipales deberán instalar sus comités de emergencia e iniciar actividades no farmacológicas, como las actividades preventivas y la aplicación de filtros.

Agregó que se aplican los protocolos en la atención de pacientes en el sistema de salud. En lo que va del año se han reportado 44 casos positivos de influenza y se han confirmado cuatro fallecimientos por este mal. /ABI