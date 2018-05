El TED archiva pedido para revocar a ediles de San Ignacio

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) determinó archivar el pedido de revocatorio de mandato del alcalde Moisés Fanor Salces Lozano y de nueve concejales del municipio de San Ignacio de Velasco.

La Resolución del TED fue remitida al alcalde ignaciano, donde indica que los promotores de la iniciativa ciudadana, Camila Pally Vaca Díez (hija del concejal suplente Luis Pally, del partido del alcalde) y Juana Jiménez Manacá, no presentaron los libros de adhesión ciudadana conforme a Ley de Régimen Electoral.

“Sabíamos que no iba a prosperar el pedido de revocatorio, que no tuvo respaldo de la población, pero no deja de ser un jalón de orejas para todos nosotros y darnos cuenta de la gente que nos rodea; seguiremos trabajando por San Ignacio hasta mayo del 2020, cuando vence mi mandato”, dijo Salces.

De acuerdo con la autoridad edil, los promotores no lograron reunir las 8.000 firmas, de acuerdo al último padrón electoral de las elecciones judiciales celebradas en el país.

La determinación del TED causó júbilo en las autoridades municipales y en los allegados al burgomaestre. El alcalde mostró a EL DEBER la resolución del tribunal, que avala que los trámites quedan sin efecto porque no se cumplió con los requisitos, como entregar los libros con la cantidad de rúbricas de ciudadanos en un plazo de 90 días, el cual finalizó el 30 de abril. /Carlos Quinquiví