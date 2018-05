El Segip entregó casi 2.000 documentos en los primeros 2 días

Las oficinas del Servicio General de Identificación Personal Segip en el Mall Ventura entregaron casi 2.000 documentos a ciudadanos en solo dos días de funcionamiento en esas instalaciones.

Los documentos, como cédulas de identidad, licencias para nacionales y extranjeros, son entregados en el tercer piso del centro, de gran movimiento en los horarios de 10:00 a 21:00.

El director del Segip en Santa Cruz, Harold Bacotich, manifestó que se realizó un gran esfuerzo para que esas oficinas se instalen en el centro. Señaló que el primer día, pese a que no fue normal del todo por la inauguración, se atendió a más de 600 personas, mientras que ayer a unas 1.300. Dijo que se atendió incluso hasta las 23:00, siendo que se debería cerrar a las 21:00, pero por consideración de la gente que quedó adentro los funcionarios tuvieron que hacer el esfuerzo de despacharlos con sus documentos.

Bacotich pidió a la gente no aglomerarse para evitar la saturación, pues la gente quiere ser atendida al mismo tiempo y eso no es posible, por lo que pidió tolerancia. El Segip tiene previsto atender en el Mall Ventura los sábados, domingos y feriados, de 13:00 a 21:00. No se logró la versión del Mall Ventura debido a recargas labores de su titular.