El IDIF hace auditoría médica para saber causa de la muerte de Junior

La denuncia sobre supuesta negligencia médica contra la pediatra Isis Llápiz, que operó al niño José Junior Vega (8) el 24 de octubre, falleciendo tres días después por una supuesta sepsis, sigue el curso legal de investigación y a la vez surgen acusaciones sobre irregularidades procedimentales.

La abogada de la familia del pequeño, Raquel Guerrero, manifestó que la médica forense Ana Katherine Ramírez, quien realizó la autopsia de ley (trabajo que fue puesto en duda por un grupo de médicos), recomendó una auditoría médica, palabra que fue tomada por el fiscal de materia asignado, José Parra, pues solicitó esa valoración al Instituto de Investigación Forense (IDIF), y el procedimiento ya se encuentra en curso.

Sobre el tema, el abogado de la doctora Llápiz, Bisharra Sarras, expresó su malestar por esta situación, pues la entidad llamada a efectuar la auditoría médica es el Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación, y no el IDIF.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, refrendó lo indicado por Sarras. “No tuvimos acceso a la historia clínica, la Fiscalía proporcionó la documentación al IDIF, cuando la institución a la que le corresponde esa labor es el Sedes”, dijo.

Por su parte, la fiscal Yolanda Aguilera, que integra la comisión que indaga este caso, señaló que, según el IDIF, la auditoría médica puede estar lista en 10 días.

Pedido de necropsia

Dorian Jiménez, coordinador de Redes Urbanas del Sedes; Félix Pacheco, director del hospital de niños Mario Ortiz; y Mario Jesús Chávez Paz, jefe del departamento de Cirugía del mismo centro, manifestaron días atrás a la prensa su disconformidad con la autopsia de ley hecha por el IDIF y pidieron a la Fiscalía que se haga una necropsia al cuerpo del pequeño para establecer las causas del deceso, pues no creen que haya muerto de septicemia por perforación de intestino, como determinó la autopsia.

Sobre este pedido, la parte acusadora no objeta la solicitud de los galenos. Aunque la abogada Guerrero indicó que en los cuadernos de investigación no existe una solicitud formal para la necropsia. Por su parte, Sarras dijo que si el pedido no lo hace el Colegio Médico, lo hará la parte defensora, esta semana.

El informe de la autopsia de ley concluye textualmente: “Se observa perforación intestinal única a nivel de íleon distal próximo al muñón apendicular, a través del mismo conlleva la salida de materia fecal hacia la cavidad abdominal y pélvica, impregnando el peritoneo, desencadenando una infección compatible con peritonitis secundaria de tipo séptico.

Las lesiones descritas son compatibles con maniobras invasivas médico quirúrgicas. Estos hallazgos evidencian una perforación intestinal única secundaria a maniobras invasivas médico-quirúrgicas, siendo estas complicaciones de tipo agudas y graves la causa básica y desencadenante de muerte. Por lo tanto, la causa de la muerte es sepsis y peritonitis por perforación intestinal”.

En espera

Hace tres días la Fiscalía imputó a la médica Llápiz por el delito de homicidio culposo. En la audiencia cautelar la familia del niño y la Fiscalía pedirán su detención preventiva, dijo Guerrero. Se espera fecha y hora de la audiencia.

CRONOLOGÍA

5 DE NOVIEMBRE

La pediatra Isis Llápiz fue denunciada por negligencia médica por la muerte del menor José Junior Vega Villarroel (8) durante una operación en el Hospital de Niños.

6 DE NOVIEMBRE

Albertina Villarroel y Remigio Vega, padres del pequeño que falleció el 27 de octubre, exigen justicia. Se estableció que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio producto de una sepsis, porque durante la cirugía se le perforó el intestino, según la autopsia.

7 DE NOVIEMBRE

Los médicos del hospital de niños Mario Ortiz dijeron que solicitarán a la Fiscalía que se haga una necropsia al cuerpo.

8 DE NOVIEMBRE

La cirujana Isis Llápiz compareció junto a su abogado a la Fiscalía en calidad de testigo, en el marco de la investigación por la intempestiva muerte del niño José Junior.