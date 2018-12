El Gobierno se mete en el lío entre la Alcaldía y los transportistas

La Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans) decidió este lunes suspender sus medidas de presión, entre ellas el bloqueo indefinido de carreteras hacia Santa Cruz de la Sierra desde hoy, pues aceptó el planteamiento que les hizo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, de participar en una reunión este viernes con autoridades del gobierno municipal cruceño para buscar una solución al conflicto.

La Fedectrans, en asamblea del 8 de diciembre, decidió retomar el cerco a Santa Cruz bloqueando las rutas de acceso a la ciudad desde las cero horas de hoy, para exigir a la comuna la abrogación de la Ley transitoria 981, que les prohíbe instalar sus terminales dentro del segundo anillo. “La ley no solo afecta a los transportistas, sino también al usuario porque tendrá que tomar dos o tres vehículos para llegar a su destino”, manifestó Julián Villca, del Transporte Unido de Yapacaní.

Invitación del ministro

Este lunes, el ministro de Gobierno envió una carta a Ronald Julio García, presidente de Fedectrans, para invitarlo a una reunión con autoridades del gobierno municipal el viernes 14 en el Conaltid “con la finalidad de que las demandas que tiene el sector sean tratadas adecuadamente”.

“(...) Anoticiados de que el sector cooperativizado del transporte tomó la decisión de iniciar sus medidas de presión ante la supuesta falta de atención de sus demandas, nos llenó de profunda preocupación tal situación, sobre todo por la injerencia política de la cual puede ser objeto un proceso reivindicativo como el que están impulsando”, dice la misiva.

Tras recibir esta invitación, Fedectrans suspendió el bloqueo.

El secretario de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Rolando Ribera, aseguró desconocer sobre la invitación del ministro, por lo que no quiso opinar al respecto. No obstante, lamentó que un “pequeño sector” de los transportistas se rehúse a cumplir la ley y no asistan a las reuniones.

“Fui designado por el alcalde para dialogar sobre este tema, por eso cursamos una invitación, pero no asistieron. Tener 79 terminales clandestinas en el centro de la ciudad es un abuso. La ley no se puede negociar, la ciudad necesita ordenarse y el transporte público forma parte de ese ordenamiento”, dijo.