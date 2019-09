El Gobierno dice que queda poco fuego; Gobernación lo desmiente

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, aseguró que las operaciones contra los incendios son un “éxito” y que, por tanto, la situación “está totalmente bajo control”, aunque persisten algunos incendios. Lo dijo ayer desde la sede del Ministerio de Defensa, en el barrio de Sopocachi de la ciudad de La Paz.

No obstante, las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, después de un sobrevuelo por la zona, indicaron que los incendios persisten. “Para que exista mayor tranquilidad en la población boliviana” informó de que ya no existe fuego en Roboré, Puerto Suárez, Pailón, Charagua, El Carmen Rivero Tórrez y San Matías. Acotó que están en proceso de liquidación del fuego en San Rafael, San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, Concepción y San Ignacio.

“El 17 de agosto cuando organizamos los comandos de incidentes existían 8.461 focos de calor y el reporte del 25 de septiembre da cuenta de que estamos con 361 focos en este momento en la Chiquitania”, señaló el jefe militar. Kaliman indicó que, desde los 11 comandos (diez comandos de incidentes en municipios chiquitanos y un comando unificado en Viru Viru) se ha hecho un total de 1.583 operaciones terrestres. En parte dio el crédito del éxito contra las llamas al trabajo con la maquinaria pesada, que abrió 18 brechas, lo que permitió ejecutar el trabajo eficientemente.

Y agregó que a escala nacional se ha liquidado el fuego en Cabezas, Tarija, Apolo y el parque Tunari. “Hemos dejado 100 hombres con sus instructores haciendo patrullaje de control y de seguridad en el parque Tunari”. En contrapartida, el informe del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación, actualizado ayer por la tarde, da cuenta de 268 focos de quema nuevos.

En el mapa se ve que si bien, en la zona de la Chiquitania están concentrados en Concepción y San Antonio de Lomerío, el fuego está apareciendo en otras zonas como San Julián, Santa Rosa, Yapacaní, Ascensión y El Puente.

Por otro lado, un sobrevuelo de cuatro horas permitió al director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, confirmar que la lluvia del miércoles no fue suficiente. El sobrevuelo incluyó San Ignacio, Concepción y San Antonio de Lomerío. “Lamentablemente continua con fuego la zona”, confirmó Bruno, ratificando 44 incendios en el departamento.

“San Ignacio tiene siete incendios, Concepción 12, San Rafael cuatro, San Matías cuatro, San Antonio de Lomerío tres, San Miguel tres, Puerto Suárez dos, San Javier dos, San José uno, San Ramón uno, El Carmen Rivero Tórrez dos, Charagua uno y Ascensión de Guarayos 2, por lo tanto, para el director del COED, “continúa la emergencia”. Bruno hizo notar que van más de dos meses que se viene combatiendo el fuego, y se sigue necesitando apoyo y la declaratoria de desastre “para que esto no se siga alargando”. Por último detalló que el próximo pronóstico de lluvias es para miércoles o jueves, con las que cuentan para mitigar el fuego.

Preocupa el parque

Sobre la zona cercana al Parque Noel Kempff Mercado, donde están puestos los ojos de los medioambientalistas y de quienes atesoran ese territorio que en 2002 fue declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, el director del COED advirtió que las llamas están a 14 kilómetros del parque, que avanzan lentamente porque “gracias a Dios el suelo todavía mantiene humedad”.

“El de San Ignacio (incendio) está cerca al parque, y en el sobrevuelo se ven muchas comunidades nuevas alrededor, esto nos preocupa”, dijo Bruno y aseguró que el trabajo va a continuar en la zona porque pese a las pequeñas chilchinas, el fuego continúa.

En la zona hay dos maquinarias pesadas y se están sumando dos más para seguir trabajando en las brechas que se hacen para construir líneas de protección para evitar el recorrido de las llamas hacia el parque.

Aun así “se siguen buscando más máquinas”. Sobre la zona en particular, el director de la ABT Omar Quiroga reconoció que no ha desplazado personal hasta el lugar, pues por el momento se han concentrado en Concepción, Roboré, San José y San Ignacio. Pero se comprometió en enviar personal para verificar que no se esté prendiendo fuego, haciendo respetar la pausa ecológica.

“Hemos tenido hasta 13 camionetas desplazadas en el lugar (Chiquitania) con dos personas por movilidad. Estamos trabajando de forma articulada con los comandos de incidentes”, insistió.

El despliegue según

Kaliman Kaliman explicó que, desde agosto se realizaron 1.583 operaciones terrestres con el desplazamiento de 5.876 personas de las cuales 4.476 son militares entre miembros de la tropa e instructores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

Dijo que en ese tiempo se emplearon 286 motorizados y aeronaves con el siguiente desglose: 176 vehículos militares, 40 carros cisternas, 25 ambulancias, 20 unidades de maquinaria pesada y 25 aeronaves que descargaron 17.937.229 litros de agua para sofocar los incendios. Señaló que del 23 de agosto al 26 de septiembre el avión Supertanker descargó 8.700.000 litros de agua en 116 operaciones, mientras que el avión Ilyushin descargó 1.638.000 litros de agua en 39 operaciones.

En las tareas se emplearon dos helicópteros Súper Puma, dos B-2, un UH, tres Z-9, dos Sikorsky, un Chinook, dos BK 117, nueve avionetas y un Beechcraft. Aseguró que en cada comando de incidentes en los municipios trabaja igual número de personas y que desde el comando central ubicado en Viru Viru, se siguen trazando las operaciones.

Por último, reconoció que “hacer un estudio de cada fuego es lo que ha llevado al éxito de las operaciones. No obstante, no quiso dar una fecha límite para el apagado de los demás incendios en la Chiquitania.

Marcha indígena

Por otra parte, la X Marcha Indí- gena, que el 16 de este mes partió de San Ignacio de Velasco, llegó a la comunidad Fortuna y hoy pretende llegar al kilómetro 45, cerca de San José de Chiquitos.

Joaquín Orellana, presidente de la marcha, dijo que, pese al intenso calor, la deshidratación y las piedras de la carretera, tienen fuerzas para continuar caminando hasta Santa Cruz. Hoy continuarán viaje hasta la colonia menonita ubicada a 45 km de San José de Chiquitos donde descansarán.