El Gobierno dice que ‘Techo ‘e paja’ debe cumplir 15 años más de cárcel

De manera sorpresiva el Ministerio de Gobierno, a través del director general de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, hizo conocer ayer al final del día que han solicitado que la justicia emita una orden de condena en contra de Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e paja’, por una sentencia de 1992 en la cual fue encontrado culpable por el delito de tráfico ilícito de sustancias controladas.

En la conferencia de prensa que dio Suárez en La Paz, la autoridad gubernamental indicó que descubrieron estos documentos durante el saneamientos que estaban haciendo a los bienes incautados de la familia de Techo ‘e paja y precisó que junto a Roca Suárez, que ayer recibió la orden de libertad condicional, fueron sentenciados Julio Rodríguez Arteaga y José Moisés Terrazas Saavedra, personas que ya habrían cumplido sus penas.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por el Gobierno sobre este caso, la investigación nació luego del siniestro de una avioneta, con matrícula CP-2181, en Sonora, México. Aquella vez las investigaciones mexicanas habrían señalado que la cocaína que se encontró en ese vuelo era financiada por Techo ‘e paja y desde ese momento se aperturó un proceso contra él y sus cómplices Rodríguez y Terrazas.

También el director de Dircabi, aseguró que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia dictada en primera instancia contra los tres sentenciados, a través del auto 256/1992, del 11 de agosto de 1992.

Finalmente, el funcionario de Gobierno dijo que no se puede indicar que la condena de 30 años dictada contra Roca Suárez en Estados Unidos por conspiración para la manufactura de cocaína, es igual a la sentencia por tráfico ilícito de sustancias controladas en el país.

Denuncia conspiración

Al final del día, luego de recibir la orden de libertad condicional en el penal de San Pedro, Techo ‘e paja, que se quedó con sus maletas listas para dejar el reclusorio, denunció que había una conspiración de demora en su contra.



“Hay una conspiración de demora, ha llegado el mandamiento de libertad y no me dejan. Qué clase de justicia es esta, después del fallo estoy casi tres días y no cumplen con mi libertad condicional, no entiendo lo que pasa y no me han presentado ningún documento”, indicó en un contacto telefónico Roca Suárez, mientras esperaba en la puerta del penal de San Pedro y afirmaba no conocer nada de la sentencia que el

Gobierno indicó horas antes. Pedirá que se haga cumplir el fallo de libertad.



El abogado de Techo ‘e paja, Fernando Mealla, dijo no conocer nada oficial y espera que le entreguen el mandamiento de condena y la sentencia en contra de su cliente.