El Gobierno busca contrarrestar el paro médico con ferias de salud

Una numerosa marcha de mandiles blancos cubría ayer la rotonda del Cristo en la capital cruceña, mientras brigadas médicas comenzaban a recibir a los primeros pacientes en instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD), en una de las ferias que puso en marcha el Ministerio de Salud para contrarrestar el paro médico nacional, que hoy cumple su cuarto día.

Cada vez parece alejarse más el diálogo entre las autoridades del Gobierno y el sector médico para buscar una salida al conflicto que se activó el lunes, después de que fracasaran varios intentos de acercamiento entre la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y la dirigencia médica. La autoridad de salud estuvo la tarde de ayer entregando medicamentos a los hospitales cruceños, donde ratificó que los ítems de nueva creación serán para los profesionales con contratos temporales, algo que es observado por los galenos, quienes demandan que los nuevos cargos sean sometidos a un proceso de institucionalización.

En la víspera, el Ministerio de Salud habilitó dos hospitales móviles en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, con la atención gratuita en 20 especialidades, los cuales estarán abiertos hasta el sábado, pero si es necesario, volverán a habilitarse el próximo lunes. La atención es de 8:00 a 16:00 horas.

“Ante el paro médico, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición dos hospitales móviles con más de 20 especialidades. La atención, los laboratorios y los medicamentos serán gratuitos”, manifestó el coordinador del Programa Nacional de Safci Mi Salud, Franz Trujillo, al convocar a la población a asistir a las ferias.

En el caso de Santa Cruz, el edificio de dos plantas de la COD, ubicado en la calle Republiquetas, se convirtió en una especie de centro médico; las oficinas pasaron a ser consultorios médicos y en el patio se instalaron ambulancias con consultorios odontológicos y brigadas que medían la presión, glicemia, talla, peso y daban otros servicios. Había consultorios de ginecología, pediatría, oftalmología, medicina interna, cardiología y otros.

Rosario Catari (31) y su bebé, de nueve meses, fueron parte de los pacientes beneficiados. Ella había presentado dolor de bajo vientre hace días, por lo que fue atendida por la ginecóloga y su hijo, con resfrío, por el pediatra. No obstante, la iniciativa gubernamental fue observada por los galenos, al indicar que las ferias no tienen la capacidad de atención del sistema público y los servicios no alcanzan ni a la mitad de un centro hospitalario.

Ayer nuevamente los galenos salieron a las calles a protestar. Intentaron hacer una vigilia en la rotonda del Cristo, pero ante la presencia de los policías continuaron el recurrido hasta La Salle.

Entrega de medicamentos

La ministra de Salud participó de un acto de entrega de medicamentos, insumos y reactivos para los hospitales de tercer nivel cruceños, por Bs 5,1 millones y en la oportunidad pidió a los directores de los nosocomios trabajar juntos para “rápidamente dar un siguiente paso: pasar a todo el personal de salud con contratos (que son pagados con recursos propios de los hospitales) a ítems, para garantizarles estabilidad laboral”.