Edson Veizaga fue linchado frente a su mujer y a su hija de dos años

“Un hombre me contrató como chofer, no me interesaba el trato, pero me insistió mucho y fui”. Eso alcanzó a decirle Edson Veizaga Pérez (22) a su hermana Lisenia, mientras agonizaba en terapia intensiva en la clínica Incor de Santa Cruz, debido a que tenía el 80% del cuerpo con quemaduras.

“Estaba carbonizado, irreconocible”, señaló Lisenia, quien explicó que su hermano fue linchado frente a su esposa y a su niña de dos años, y que pese a los ruegos de ambas, la turba no se apiadó y no dejó de golpearlo para luego quemarlo.

A las 9:10 de ayer, Edson sufrió un paro cardiaco y falleció por falla multiorgánica, de los riñones, del hígado y de los pulmones, informó Kathia Laguna, médica de terapia intensiva de la clínica Incor.

El joven se convirtió en la segunda víctima del linchamiento ocurrido la noche del martes en la comunidad Manco Kapac, a pocos kilómetros de Entre Ríos, en Cochabamba. El otro fallecido es Rodrigo Carvajal Miranda (20), quien perdió la vida en el lugar del linchamiento, luego de que lo acusaran de intentar vender un auto robado. Una joven, de nombre Yoselín Julia Rocabado (21), fue liberada por la turba.

Tenía un taller en Entre Ríos

“Le rociaron gasolina y lo quemaron, ni a un animal se le hace eso. Mi hijo ha sufrido mucho. Él tenía un taller de ‘raybanizado’ de vidrios de vehículos en Entre Ríos”, señaló el transportista Reynaldo Veizaga, padre de Edson.

Por su parte, la madre, Arsenia Pérez, señaló que ella y su marido radican en Montero, mientras que sus hijos viven en distintos municipios de Cochabamba.

Ayer, el cuerpo fue trasladado por agentes de Homicidios de la Felcc de Santa Cruz hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde le realizaron la autopsia. Sus familiares comentaron que será enterrado en Cochabamba, de donde son oriundos.

La investigación

Johnny Corrales, director de la Felcc de Cochabamba, señaló que el caso se investiga de oficio por el delito de asesinato.

La investigación se lleva adelante en la jurisdicción de Ivirgarzama y ya se ha tomado la declaración de la joven superviviente, quien ha manifestado que se encontraba como acompañante de las dos víctimas y que el que consiguió el vehículo en que fueron interceptados fue Edson Veizaga.

Corrales indicó que no se pudo tomar declaraciones de Veizaga por su delicado estado y que se está identificando a los testigos del linchamiento que pueden aportar información sobre cómo ocurrieron los hechos. También reconoció que el caso es muy complejo y delicado, pero que los investigadores están tratando de buscar datos en el mismo lugar de los hechos, por lo que evitó adelantar criterios sobre los avances.

Por otra parte, señaló que hasta el momento las investigaciones no arrojan ningún antecedente policial de los fallecidos.

Ayer, el fiscal José Parra se presentó en la clínica Incor para realizar todos los procedimientos de ley sobre el deceso de Veizaga y remitirlos a Cochabamba, donde se investiga el caso.