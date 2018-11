Edificio de la Policía fue quemado tras desbloqueo de vías en Roboré

La Policía gasificó anoche a los bloqueadores de Roboré que se manifestaban contra el asentamiento de campesinos en predios de las áreas protegidas del valle de Tucabaca y la reserva municipal El Paquió. Como respuesta, varios pobladores quemaron el edificio policial y parte de su mobiliario.

Aproximadamente a las 21:30, los efectivos policiales desalojaron a los protestantes dejando expedita la carretera para el tránsito de motorizados que estaban parados desde la mañana. Hasta el cierre de esta edición, los uniformados se mantenían fuera del pueblo, vigilando que no se reinstale el cierre de la vía que une a Santa Cruz con Puerto Suárez.

Ricardo Zebers, de la oficina de prensa de la Alcaldía de Roboré, explicó que el contingente policial dispersó el bloqueo en el ingreso a la población, en inmediaciones del surtidor de combustible, y luego se dirigió al bloqueo en la entrada a Santiago.

El viceministro de Gobierno, José Luis Quiroga, explicó a EL DEBER que el contingente policial comenzó a desbloquear la carretera desde la mañana y que, tras haber intervenido en dos piquetes, ingresó al municipio de Roboré. Dijo que, tras un acuerdo con el alcalde Iván Quezada para declarar un cuarto intermedio, se encontró con alrededor de 50 personas en estado de ebriedad, que no acataron la disposición, agredieron a los uniformados y causaron que estos respondan con el uso de agentes químicos.

Durante esa refriega, los uniformados arrestaron a los que instigaban a la violencia, pero Quiroga explicó que el resto se fue a la plaza e ingresó en el edificio policial para quemarlo.

Media hora antes, desde el comando policial se había instruido la salida de los policías y de sus motorizados, por lo que en la toma del edificio policial solo se quemaron muebles, señaló el viceministro Quiroga.

La carretera estaba expedita hasta el cierre de esta edición.

El presidente del Comité Cívico de Roboré, Martín Carrillo, responsabilizó al INRA por el conflicto y el desenlace violento.

La medida

Con piedras, montículos de tierra y ramas de árboles, así había sido cortada la carretera bioceánica y la vía férrea desde las 00:00 de ayer por los pobladores de Roboré, que exigen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) que respeten las áreas protegidas donde hay asentamientos que han provocado su deforestación.

Este bloqueo, que había sido anunciado para días atrás, se suspendió porque directivos del INRA, en una reunión con las autoridades del municipio, se comprometieron a firmar un documento con tres pedidos de Roboré: anular la resolución de asentamiento de la comunidad Túpac Amaru en terrenos de El Paquió, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo. No obstante, nada de esto se cumplió, por el contrario, se supo que una autoridad del INRA fue removida del cargo. Ante este incumplimiento, los pobladores habían instalado dos puntos de bloqueo en la zona, incluso se rehusaron a declarar un cuarto intermedio, que fue pedido por la Policía.

José Serrate, líder cívico del Bloque Chiquitano, no descartó que otros municipios se sumen a estas movilizaciones en caso de que el INRA no atienda el pliego petitorio. “Recién hubo avasallamientos en Puerto Suárez, El Carmen (Rivero Tórrez), en El Paquió, en Lomerío, Concepción, San Ignacio y en Guarayos. Esto se está pasando de castaño a oscuro; hay un acarreo de gente por parte del Gobierno por compromisos políticos. Como ya no quedan tierras, les están brincando a las áreas forestales”, manifestó.