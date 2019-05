Echegaray niega nexo con Higa y ya hay cinco policías presos en el proceso

En su declaración ante la jueza Ana Gloria Rojas, antes de ser enviado a Palmasola, el mayor José Saldaña afirmó que conoció a Mauricio Higa y a Pedro Montenegro en la entrega de las canchas de frontón que hicieron en la Felcn, “donde el narco compartió un almuerzo con varios jefes policiales”, y que luego, el actual comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, le pidió el número de Higa y que lo llamara para que analice un tema de construcción que precisaba en su casa.

Ante esas afirmaciones, hechas por Saldaña la noche del lunes, ayer a las 11:45, Echegaray acudió voluntariamente a la Fiscalía antinarcóticos y al salir negó tener cualquier nexo con Mauricio Higa, relativo al tema que se investiga. Sin embargo, aclaró que tuvo cuatro conversaciones con él que puso en conocimiento de los fiscales, pero cuyo contenido se refiere a coordinación sobre reuniones con la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), puesto que la madre de Higa es miembro de esa institución.

“Aquí están las conversaciones con las que el Ministerio Público tendrá que hacer desdoblamiento; no digo ni me dice nada que tenga que ver con el tema que se investiga, solo la coordinación con la ACCC y reunión que se tenía que haber realizado”, afirmó, a tiempo de señalar que coadyuvará a las investigaciones y que los que están implicados en el caso Montenegro, tratan de enlodarlo.

El comandante señaló que fue citado para declarar formalmente el martes en calidad de testigo.

Contenido de conversaciones

Al salir de la Fiscalía antinarcóticos, Echegaray mostró algunos de los chats que intercambió con el contacto que tiene registrado en su teléfono como ‘Ing. Higa’. Entre los mensajes hay uno, del 21 de noviembre de 2018, en que Higa dice que está almorzando con su madre y esta le pide que le ayude a coordinar una segunda reunión con Echegaray porque ya se termina ese año y tienen un presupuesto para obras sociales. Luego señala: “Me avisa para una segunda reunión”, y tras un espacio agrega: “Lo de su casa también coronel estamos listos para Cuando me diga para comenzar”.

El 5 de febrero, Higa le escribió para felicitarlo por su nombramiento como comandante departamental.

El 14 de febrero vuelve a escribir para interceder por su madre para “brindar apoyo a su gestión”, “coordinar algunas cosas de carnaval”.

El 25 de marzo, hay otro mensaje de Higa en que le pide una reunión con “un amigo que tiene un software integrador para el sistema de cámaras de la ciudad”.

La defensa de Saldaña

Mirna Arancibia, abogada de Saldaña, señaló que la Fiscalía tenía las conversaciones desde hace más de 15 días y que no había sido citado a declarar al contrario de su cliente que se presentó tras ser nombrado. “La Fiscalía debe citar a todos aquellos que tienen flujo de llamadas, mensajes de felicitaciones muy cordiales y fotografías que los involucran”, dijo la abogada.

Ratificó que Saldaña recibió una orden superior para llamar a Higa y que la Fiscalía está actuando de forma desigual entre las personas investigadas con rango superior y con el que cumple una orden.

El fiscal Gerardo Balderas señaló que serían citadas como testigos todas las personas que han sido mencionadas en la investigación y que si hay elementos de convicción que hagan presumir que están implicados, se ampliará la imputación contra ellos. Indicó que hay un informe de peritaje a los flujos de llamadas de Higa, Montenegro y otros detenidos que apuntan a que habría otros policías implicados.

Saldaña, quinto policía preso

Con el encarcelamiento preventivo de Saldaña, ya son cinco los policías que están entre rejas por el caso de supuestos vínculos con el narco extraditable Pedro Montenegro Paz, después de Gonzalo Medina, Fernando Moreira, Kurth Brun y Juan Carlos Villca, todos por los delitos de asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación.

Además, el capitán Carlos Alberto Quiroga, imputado por los mismos delitos, ha recibido arresto domiciliario y una fianza de Bs 200.000.

Quiroga, revelación y liberación

El anterior viernes, el ministro de Gobierno Carlos Romero mostró un organigrama en que incluía al mayor Saldaña y también al capitán Carlos Alberto Quiroga, quien aparecía con flujo de llamadas con Montenegro y un trabajador de Higa de nombre Dorian Gómez. Además, dijo el ministro, se estaba investigando si fue Quiroga quien proporcionó un artefacto para que Montenegro pueda desviar el rastreo satelital que se estaba haciendo para averiguar su paradero.

Quiroga fue cautelado el lunes junto con Saldaña, y la juez Rojas determinó que se defienda en libertad.

En su intervención en la audiencia, Quiroga reveló que la fuerza antinarcóticos le habría ofrecido dinero para que proporcione información sobre el paradero de Montenegro.

“La Felcn sabe qué información yo le he dado en más de cinco ocasiones, hasta la tercera ocasión todo estaba bien, incluso se me ha ofrecido entre 30.000 a 50.000 dólares por el informante que dé datos sobre el paradero del señor Montenegro”, afirmó, a tiempo de señalar que fue presionado y que quieren vincular con el narco debido a que “lamentablemente lo conocía” aunque aseguró que no sabía sus vínculos con el narcotráfico.

Mujer niega ser madre de Pedro

El juez Wilfredo Núñez, de Chuquisaca, informó que una mujer presuntamente registrada como madre de Pedro Montenegro, alias Pedro Hoffman, tramita ante la justicia una demanda de negación de maternidad contra el narcotraficante. El proceso se da porque Montenegro usó los apellidos de Hoffman Sainz, una familia sucrense, para evadir la acción de la justicia.

El jefe de la Felcc, Johnny Aguilera señaló que se está buscando al director de Registro Civil para notificarlo pues fue quien autorizó el 2009 la inscripción de un individuo, cuando tenía más de 26 años.

Fiscal pidió arresto de periodista

La periodista Yolanda Limpias de El Extra, señaló que el domingo, en la audiencia suspendida de los policías Saldaña y Quiroga, el fiscal Fernando Rioja intentó arrebatarle su teléfono y la obligó a borrar las fotos bajo la amenaza de hacerla detener con policías del Palacio de Justicia.