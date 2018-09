Echan a activista del 21F de un coliseo donde estaba Evo

Una mujer fue echada violentamente por jóvenes del MAS de un acto en el Coliseo Villa Rosita por pedir al presidente Evo Morales que respete los resultados del 21F. En ese lugar se desarrollaba un encuentro de jóvenes que contó con la presencia del mandatario que está en la capital cruceña por el aniversario departamental.

La activista, que vestía una camiseta y gorra con un logo que hacían referencia al 21F, fue agredida por varias personas y luego retirada del lugar.

Morales se refirió a la mujer y recomendó a sus seguidores no caer en provocaciones. “Habrá agresiones, habrá provocaciones, no entremos a las agresiones ni provocaciones. No tienen fuerza, pero tratan de confundirnos”, manifestó Morales.

