Easy Taxi y Uber no tienen autorización municipal para operar; hay un vacío legal

La Alcaldía cruceña hizo conocer este viernes que las compañías Easy Taxi y Uber no tienen permiso del municipio ni de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) para operar en Santa Cruz y en el resto del país. La jefe de Transporte del municipio, Lucy López, hizo público el dato en una conferencia de prensa, luego de una reunión con los taxistas en la que se socializó y entregó el Plan de Movilidad Urbana.

EL DEBER consultó sobre las operaciones de Easy Taxi y Uber en la ciudad y la funcionaria respondió: “No tienen autorización del Gobierno municipal y tendrán que someterse a la normativa municipal”.

Sobre la regularización de estas empresas de tecnología que prestan el servicio de transporte en el país, López explicó que están realizando las gestiones ante la ATT, institución con la que ya se coordina ese trabajo.

Ante esas declaraciones, Álvaro Vásquez De la Vega, country manager de Easy Taxi, hizo conocer que cuentan con toda la documentación que la acredita como una empresa legalmente establecida en el país, es decir, con su respectivo Número de identificación Tributaria NIT, Licencia de Funcionamiento de Actividad Económica del Gobierno Municipal, Certificado de Registro de Empleadores y Matrícula de Comercio.

Te puede interesar:

Sobre el permiso municipal, Vásquez ve que existe un vacío legal en ese sentido y que si existiera esa autorización, también la tramitarían. “Estamos registrados como una empresa de telecomunicaciones. Tenemos un permiso de funcionamiento. Estamos en un proceso para obtener el permiso de la ATT, pero hasta el momento no se pronunció”, aclaró, en contacto telefónico con EL DEBER.

Taxistas contra Uber y Easy Taxi

El dirigente de los taxistas de Santa Cruz, Carlos Mamani, denunció el jueves en una entrevista con EL DEBER RADIO que Easy Taxi y Uber trabajan sin ningún control y que se sienten avasallados con su llegada al país. El dirigente dijo que su sector está sufriendo "un atentado" de competencia desleal "por la empresa transnacional que es Uber".

"Pueden ser autos con vidrios polarizados, con SOAT de auto particular, muchachos irresponsables, no tienen las características que un taxista tiene que tener", criticó a tiempo de descalificar la labor del municipio cruceño. "Hace 5 años venimos pidiendo que nos registremos, nos identifiquemos y no lo hacen. Cualquier persona pone su letrero de taxi y sale a trabajar", lamentó el dirigente.

También puedes leer:

Sobre las acusaciones de los taxistas, el representante de Easy Taxi en Bolivia ve que son infundadas y que para dar mayor seguridad a sus pasajeros exigen una serie de requisitos a sus conductores que garantizan un servicio de calidad.

Easy Taxi es una empresa internacional establecida en Bolivia desde el año 2014.

EL DEBER también consultó con Uber para conocer su versión y desde su agencia de comunicación indicaron que se manifestarán en las próximas horas. Uber llegó a Bolivia en octubre de 2016 y está presente en La Paz y Santa Cruz.