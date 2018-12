EL DEBER y Multicenter hacen tu Lista de Papá Noel con un sorteo

Desde hoy y hasta el 15 de enero, la portada de este diario trae impreso un código individual que debe ser inscrito en promociones.eldeber.com.bo para participar del sorteo del 18 de enero.

Con la publicación del primer código en la portada de esta edición, comienza hoy la promoción La Lista de Papá Noel, organizada por EL DEBER y Multicenter, que terminará el 18 de enero con el sorteo de Bs 149.000 en premios. Durante los siguientes 24 días, hasta el 15 de enero, la portada de cada ejemplar de EL DEBER trae impreso un código numérico individual con el que cada lector podrá inscribirse para el sorteo de una veintena de combos formados por muebles y electrodomésticos. El diario no circulará el 26 de diciembre ni el 2 de enero.

Para participar, el lector deber ingresar a la web promociones.eldeber.com.bo y elegir el concurso La Lista de Papá Noel. Luego debe llenar el formulario con sus datos y el código del ejemplar. No existe límite por persona para la cantidad de códigos.

Con la base de inscritos durante la publicación de los códigos numéricos, se realizará el sorteo ante notario de fe pública, en la sucursal de Multicenter (cuarto anillo y avenida Centenario).

El sorteo se transmitirá en las redes sociales de EL DEBER el 18 de enero desde las 11:00.

Los premios serán entregados en Multicenter el mismo día hasta las 13:00. Para reclamar un premio se debe presentar el diario con el código impreso correcto.

Si el ganador fuera menor de edad, deberá presentarse con uno de sus padres o su tutor legal, que deberá contar con cédula de identidad vigente.

La promoción y el sorteo final son válidos solo para Santa Cruz.

Quedan excluidos de participar o ganar las personas que no presenten el diario impreso para acreditarse como poseedores del número, las personas que no residan en el departamento, las que no tengan cédula de identidad vigente, personal dependiente de EL DEBER y canillitas. El sorteo será efectuado de forma computarizada, los formularios deben cumplir las condiciones de inscripción requeridas en la web y tener los datos completos.

Premios

El 18 de enero habrá sorteo de Bs 149.000 en premios, en Multicenter (Centenario y 4.° anillo)