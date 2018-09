Dos encapuchados matan a un hombre con seis tiros

La madrugada del domingo San Matías volvió a ser el escenario de un hecho de sangre, presuntamente vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con negocios ilícitos, cuando dos sujetos, encapuchados, atacaron a un hombre al que le dispararon en seis oportunidades.

La víctima fue identificada como Víctor Flores Panoso, de 39 años, que estaba a bordo de una camioneta Mitsubishi Triton, color negro, junto con una mujer y presumiblemente otro hombre.

El hecho ocurrió en la avenida Santa Cruz, barrio 27 de Mayo, al frente de las instalaciones donde funcionaban las unidades antinarcóticos y que fueron quemadas tiempo atrás por una turba.

De acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, Flores estaba consumiendo bebidas alcohólicas desde la mañana del sábado en San Matías y que en el lugar donde fue abatido se habría bajado de su vehículo para conversar con alguien, momento en el cual dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta lo interceptan y lo matan.

Otra versión indica que Flores estaba parado en esa vía porque no quería que su acompañante, una joven de 24 años, que también resultó herida de bala, se vaya ya que pretendía seguir bebiendo.

Además, el amigo que estaba con el fallecido en el momento del crimen no explicó por qué no avisó a las autoridades del hecho de sangre. Él no fue agredido.