Dirigentes indígenas viajarán a La Paz para entregar demandas

El dirigente indígena Tomás Candia indicó que se definió que esta semana una comisión de la X Marcha Indígena viajará hasta la ciudad de La Paz para entregar el pliego petitorio a las autoridades nacionales.

Enfatizó que la principal demanda es que se declare desastre nacional debido a la magnitud de los incendios en la zona de la Chiquitania, que a la fecha ya consumieron más de 3 millones de hectáreas.

Ayer por la tarde, los más de 100 marchistas participaban de una asamblea en San José de Chiquitos para determinar qué otras solicitudes se incluirían en el pliego petitorio.

“Cada día se están sumando más personas a la marcha.

Están llegando de diversas partes del país distintas delegaciones”, remarcó Candia.

El dirigente indígena Adolfo Chávez confirmó que todos los marchistas continuarán teniendo como meta la capital cruceña. Asimismo, anunció que hoy por la tarde retomarán la caminata luego de tres días de campamento en el municipio de San José, donde fueron recibidos con música y bailes por la población y por parte del alcalde Germaín Caballero.

La marcha partió el pasado 16 de septiembre desde San Ignacio de Velasco. De esta movilización participan tanto hombres como mujeres, además de algunos niños que acompañan a sus madres. Debido al extremo calor propio de la Chiquitania, la marcha tuvo que modificar su ritmo, en los últimos días avanzaron durante la madrugada y aprovecharon el día para descansar.

Ruth Rocha, que llegó a la marcha desde el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), pidió a la población en general sumarse a la marcha para defender los bosques.

“Sean o no sean indígenas súmense. Si no nos movilizamos ahora, ya no podremos recuperar todo lo que es nuestro. El bosque es lo único que tenemos. Lo que nos dejaron nuestros ancestros”, resaltó.