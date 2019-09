Director del Sereci: 'No hay posibilidad de manipular esas actas'

El nuevo director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Josep Pinaya, estuvo la mañana de este viernes en los estudios de EL DEBER Radio y habló sobre diferentes temas con miras a las elecciones generales que se realizarán el próximo 20 de octubre.

_Desde que usted asumió se generaron algunas dudas porque el cambio se produjo en estas fechas. ¿De dónde llegó usted?, se dice que llegó de Punata y enfrenta un proceso

Vengo de Cochabamba, soy de origen potosino, la mayor parte de mi trabajo estuvo en Cochabamba, estuve trabajando un año en Punata como director, pero desconozco, no tengo ningún proceso que me hayan iniciado.

Igual me han indicado que pertenezco a una agrupación ciudadana y demás, no es cierto, como saben para ser autoridad del Sereci necesariamente tienes que tener tu negativa de tener participación en algún partido político o agrupación ciudadana. Antes si lo era, pero yo lo hice borrar porque nunca participé en ninguna agrupación.

_¿En qué partido o agrupación ciudadana usted estaba inscrito?

Fue hace tiempo, porque en 2011 entré de administrativo en el Sereci de Cochabamba, entonces no me acuerdo, porque es una agrupación ciudadana que totalmente desconocía y les indiqué que me tenía que borrar porque yo ni siquiera los conocía, entonces lo hicieron en el día, lo borraron todo y eso me habilitó para seguir trabajando.

_Tiene experiencia en el manejo de la actividad electoral, ¿cuántos años ha trabajado en el Sereci?

He trabajado aproximadamente cinco años, estuve como administrativo, entré como control legal en Cochabamba, me designaron director regional en varias oportunidades. En Punata estuve un año, también en Quillacollo, Aiquile, organicé los primeros matrimonios colectivos en Punata, fue todo un éxito, tengo bastante experiencia en el ámbito.

_¿Cómo se hizo la selección para que usted ocupe este cargo?

Bueno, eso se encarga el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mi persona tiene la documentación en el Sereci departamental de Cochabamba.

_¿Ha sido una invitación, no hubo un concurso de mérito?

Ha sido invitación claro, pero mi documentación está ahí, hay requisitos que se deben cumplir, el TSE debió ver mi documentación y comprobar que cumplía los requisitos.

_¿Sabía si había otro funcionario de Santa Cruz que competía con usted?

No, la verdad es que lo desconozco.

_Usted asume en un momento en que hay 14 acefalías en el Tribunal, ¿cuáles son esos cargos?

Esas acefalías ya existían antes de mi nombramiento, con seguridad algunas continuarán durante mi gestión, pero el hecho es que mientras uno cumpla con su labor tiene que tratar de ver todas esas inconveniencias y solucionarlas, solicitar de que se cubran esas acefalías, son seis cargos de administrativos II, hay cuatro jefaturas.

Todo sigue funcionando, la gente debe saber que el Sereci sigue funcionando pese a estas acefalías, viene cumpliendo con su labor y lo seguirá haciendo. Yo voy a procurar que se agilice el tema de las acefalías porque es para ofrecer un mejor servicio a la población.

_¿Van a traer personal del interior para cubrir las 14 acefalías o serán de Santa Cruz? ¿Cómo los van a seleccionar?

Lo desconozco es tarea del TSE, pero estoy de acuerdo que sea con personal no solo de Santa Cruz, porque bolivianos somos todos, yo creo que así como un cruceño tiene el derecho de trabajar en cualquier lugar del país, también un potosino, también uno de Sucre, de Oruro, no hay ningún inconveniente.

_Se desconocía hasta hace dos días que los operarios del TREP dependerán del Sereci. ¿Cómo se realizará este trabajo?

Está programada la contratación de 1.490 operarios, el Sereci con su plantel administrativo no se hará cargo de esta labor, se van a contratar también 26 técnicos coordinadores que se encargarán de capacitar a esta gente.

_¿Cuál será la modalidad de contratación de estos operarios?

Lo desconozco, está encargado de esto el TSE, ellos van a dar la información, más adelante se brindará esa información.

_Si se trata de personal eventual, ¿Cómo se garantiza una transmisión transparente de los datos de las actas de votación?

Porque el acta está encargada de su custodio notario, el operario se va a encargar mediante el sistema que se entregue de sacar una foto y enviar mediante el sistema la foto, más que todo para tener un resguardo del acta y para tener una información preliminar.

El acta no la manejará el operario, simplemente va a enviar la foto.

_Van a contratar a personas para transmitir las actas de votación, ¿hay posibilidad de manipular esas actas?

No hay posibilidad de manipular esas actas, simplemente se va a mandar vía magnética la información. Además, personal del TSE y del Sereci estarán colaborando, será un trabajo de apoyo.

_Se generan dudas. Durante el proceso nunca se mencionó al Sereci como responsable de la transmisión de datos, se hablaba que se contrataría a una empresa y cuando se revisa la ley figura el Sereci y con personal contratado para esa ocasión.

Como le digo, el tema es de enviar datos preliminares, no son datos definitivos ni nada, son datos preliminares los que se van a enviar, entonces posteriormente ya los datos se van a ir conociendo.

_En el exterior, ¿Quiénes son los encargados de fiscalizar y transmitir la información?

Ese tema está encargado específicamente el TSE.

_¿Quién audita el software del TSE para el día de la votación?

Tengo entendido que son los del TSE. Tengo entendido que hay cuatro funcionarios en la dirección de TIC (Tecnología de Informática), el ingeniero Saúl está a cargo ahora y de manera operativa se está trabajando.

