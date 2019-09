Despoblamiento del centro citadino obliga a replantear el uso de las casonas

El casco viejo de la capital cruceña es la única zona que constantemente pierde vivientes. Un claro ejemplo de esto es la gran cantidad de letreros que indican que los inmuebles están en venta o en alquiler. Según los vecinos, solo en agosto se pudo contar unos 400 letreros de este tipo.

Esta crítica situación provocó que vecinos, urbanistas y autoridades municipales analicen alternativas para revitalizar el centro histórico capitalino; sin embargo, a la fecha solo hay iniciativas aisladas.

Se conoce que desde hace dos meses se reúne una comisión técnica para modificar el reglamento específico de construcciones en esta zona, pues data de hace más de 40 años.

Una de las principales medidas que se analiza es hacer una reclasificación de las casonas patrimoniales. El presidente de la Asociación de Propietarios del Centro (APC-Cruz), Guido Landívar, indicó que hay viviendas antiguas tan dañadas que se les debe quitar esta medida de preservación, derrumbarlas y así dar paso a la modernidad, por ejemplo; refaccionando la fachada y permitiendo que se realicen nuevas construcciones en el interior.

El jefe de la carrera de Planificación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Alberto Castro, explicó que, debido a que el mantenimiento de estos inmuebles requiere un elevado gasto y tiene como obstáculo una excesiva burocracia, es urgente un cambio en los requisitos de mantenimiento, pues muchos propietarios se ven en la necesidad de retirar el techado de sus inmuebles para que la antigua construcción colapse por las lluvias. ‘Si hay algún inmueble que realmente tenga un valor histórico, pues que la Alcaldía lo expropie, pero que no se restrinja demasiado a los propietarios”, opinó Castro.

Para la arquitecta Claudia Canedo, de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, esta última opción no es viable, pues no tiene sentido expropiar tantos inmuebles, que no tendrán otro uso que museos. Opina que se deben fijar políticas públicas claras para generar inversión privada.

El secretario municipal de Planificación (Sempla), Emiliano Cronenbold, aseguró que la Alcaldía prevé hacer una evaluación de los inmuebles patrimoniales y también flexibilizar los requisitos para el mantenimiento.

Para Mario Aguilera, del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, se tiene que debatir la idea de preservar de forma museística todo el hecho arquitectónico, sin flexibilidad alguna. “No se debe condenar a los edificios a quedar congelados, sin posibilidad de revitalizarse con otras actividades que permitan un centro histórico vivo, permeable, que sea capaz de generar una nueva centralidad, con funciones y actividades que quizás no fueron las que se tenían hace un siglo atrás”, opinó.

El reglamento que se proyecta cambiar es muy detallado. Entre los temas que se debaten en cuanto a las viviendas, está incluso si es necesario ampliar la paleta de colores permitidas para las fachadas. Al respecto, Canedo cree que se debe establecer claramente en el reglamento que si un propietario pinta su fachada de colores no permitidos, la Alcaldía puede repintarla y luego pasar la factura al propietario. “Se debe ser muy específico en el reglamento porque lo que no está prohibido está permitido”, expresó.

¿Se debe densificar la zona?

Otro debate gira en torno a si es necesario o no densificar la zona. La actual norma permite construcciones de un poco más de tres pisos. Para Landívar, se debería ampliar por lo menos uno o dos pisos más. “Imagínese que con las nuevas construcciones en el centro, este se vuelva un lugar de estudiantes. Lleno de monoambientes, donde la gente ande en bicicleta. ¡Súper bien!, eso es una cultura que se debe imponer”, opinó como ejemplo de los cambios que se pueden proponer.

En criterio de Canedo, es inminente que, con la modificación de la norma, se ampliará la densificación, por lo que el debate actual gira en torno a la cantidad de pisos. Agregó que también está en análisis una propuesta que pide que en la nueva altura no se tome en cuenta un piso destinado para parqueo, pues por las condiciones del suelo en el centro de la ciudad, no se pueden construir esta área subterránea.

En contraposición a estas posiciones, Castro cree que no es recomendable densificar la zona porque esta medida traería otros problemas como una mayor demanda de espacios en las vías y la poca cobertura de alcantarillado sanitario, entre otros.

Reducción de transporte

Con la Ley de Movilidad Urbana, la Alcaldía pretende reducir el número de buses que ingresarán al centro de la ciudad. Esto pese a la protesta de los micreros. Esta decisión fue calificada de acertada por la APC-Cruz, de hecho, se declararon en estado de emergencia para que se cumpla la medida. Su representante remarcó que en la mayoría de los centros de ciudades hay reducción de transporte público con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos particulares y la circulación de peatones y de bicicletas.

“El exceso de transporte público está matando al centro de la ciudad. Se necesita reducir la cantidad de líneas. Estos micros, en su mayoría, solo están de paso. Los pasajeros no se quedan en el centro”, sostuvo Guido Landívar.

El arquitecto Castro dijo que, paralelamente, se tiene que ir analizando el tema de los parqueos, por ejemplo, fijar horas para estacionar en las calles y promover la construcción de edificios verticales de estacionamiento.

Este año prevén concluir

El secretario municipal de Planificación informó de que antes de concluir este año se podrá derivar un reglamento modificado y consensuado al Concejo Municipal para su aprobación y posterior puesta en vigencia.