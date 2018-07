Despiden al 95% del personal y entra gente sin conocimiento

El actual juez registrador de Derechos Reales, Alfredo Echeverría, se sinceró después de que la Fiscalía allanó las oficinas centrales.

La autoridad manifestó que Derechos Reales de Santa Cruz, con el propósito de mejorar la atención a la sociedad, abrió sucursales para desconcentrar. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad es enorme. ¿Cómo puede ser que en La Paz haya 58 funcionarios en la central y en todo Santa Cruz 69, cuando se produce cuatro veces más? se preguntó Echeverría. Dijo que debería haber cuatro veces más personal en Santa Cruz.

Manifestó que se abrieron oficinas en la Villa Primero de Mayo, en La Guardia, pero en cada una de las instalaciones no hay ni 10 funcionarios. Al inicio se les acaban las fichas y toda la gente acude a la central molesta y ocurre lo mismo.

También abrieron oficinas en Comarapa, pero no hay ni cinco funcionarios. Para Echeverría en cada sucursal por lo menos debería haber 30 personas trabajando con todos los medios.

A esta situación se suma que hace poco por orden del Consejo de la Magistratura desde Sucre botaron al 95% del personal antiguo de Derechos Reales. “Fue una masacre. No respetaron a gente de experiencias con casi 30 años. Entró gente que no es capacitada, no sabe nada y ahora no hay a quien acudir para que se les enseñe porque esta es una oficina técnica. Todos vienen a mí. Yo firmo hasta 600 y 700 documentos al día y así nadie aguanta”, dijo Echeverría.

Otro funcionario de los pocos que quedan dijo que “entraron bajo criterios que no tomaban en cuenta el conocimiento técnico especializado para el manejo de Derechos Reales, sino bajo otro tipo de parámetros, lo que complica la atención, debido a que deben aprender y eso demora los trámites”, concluyó apesadumbrado.