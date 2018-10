Despiden a 150 secretarios de los juzgados y hay saturación de casos

Al menos 150 funcionarios de los juzgados del Palacio de Justicia fueron despedidos por orden del Consejo de la Magistratura, hecho que originó fuertes reclamos de los afectados, al considerar que se trata de una medida sorpresiva, injusta y que viola los derechos de los trabajadores.

Los despidos empezaron a ser entregados por el personal de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura desde la tarde del viernes de la semana pasada hasta ayer, según documentos mostrados por los funcionarios.

“Hemos sido sorprendidos por los despidos masivos. Estamos tristes, porque es un golpe duro, mucho más cuando se aproxima el fin de año y se hace más difícil encontrar trabajo. La única razón de los despidos es que se amparan en la Ley 025 del Órgano Judicial, que se refiere a que todos los cargos son transitorios”, dijo la secretaria de un tribunal.

Consultado sobre la medida, el jefe de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, Óscar Guardia, manifestó que solo se está cumpliendo con el artículo 92 de la Ley del Órgano Judicial, donde se establece que el periodo de trabajo para los funcionarios es de dos años y muchos ya pasaron ese tiempo. Manifestó que se cumple la norma, pero que la mayoría de los secretarios vuelven a postularse en las convocatorias.

Asociación de Magistrados

El presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, Emerson Figueroa, confirmó la medida y dijo que hay pleno respaldo a los profesionales. Lamentó que la Ley 025 convierta en transitorios todos los cargos, destruyendo así la carrera judicial.

Sobre los despidos de secretarios, dijo que es una falta de consideración echarlos casi a fin de año, cuando vienen las vacaciones colectivas y que esta acción perjudica a los litigantes, porque genera la saturación de casos.

Figueroa afirmó que los secretarios despedidos se van dejando una gran cantidad de trabajo, como la elaboración de actas, testimonios, audiencias y otros que deberán ser llenados por gente nueva, que no conoce el trabajo.

Mujeres embarazadas

Entre los funcionarios despedidos figuran al menos tres mujeres embarazadas y otra con un bebé recién nacido. Son de los pisos 4, 17 y 13. Una de ellas tiene 5 meses de gestación.

“Yo les presenté una carta antes, haciéndoles conocer mi estado, pero igual me despidieron. Me dijeron que la ley dice eso cuando la constitución establece que las embarazadas y con niños no pueden ser echadas y que sus cargos son inamovibles”, dijo.

Oscar Guardia, ante esta queja, reiteró que lamentablemente los cargos son transitorios, pero se abrió a la posibilidad de considerar algunos casos. Los despedidos presentaron ante el Consejo de la Magistratura un recurso de revocatoria, al sentir que vulneraron sus derechos.

EL DELEGADO DISTRITAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PRESENTÓ RENUNCIA IRREVOCABLE TRAS DENUNCIAS

El delegado distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Mauricio Romero, presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo para someterse a investigaciones.

Su dimisión la presentó ante el pleno del Consejo de la Magistratura en Sucre, según confirmaron consejeros. La medida la asumió después que la semana pasada fuera denunciado de manera pública, por jóvenes que aparecieron en videos, asegurando haber sido víctimas de presuntos cobros de dinero para mantenerlos en sus cargos en el ramo judicial.

El martes Romero, en una rueda de prensa, negó de forma categó- rica las acusaciones y aseguró que le dañaron su dignidad y el de su familia. Afirmó que tiene tranquila su conciencia y que se sometería a cualquier investigación. Romero se desempeñó en el cargo 9 meses.

Convocatorias

OBSERVAN DESIGNACIONES

La Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, observó las nuevas convocatorias de juzgadores que están en marcha por el Consejo de la Magistratura.

LOS TRASLADOS DE JUECES

La última medida de traslado de jueces de Santa Cruz a otros distritos, fue la de 14 juzgadores en materia penal, causó airados reclamos. Sin embargo, en la Asociación de Magistrados se confirmó que la mayoría de esas rotaciones están siendo objeto de análisis, para ser revertidas, por considerarlas que vulneraron los derechos de los jueces. Algunos juzgadores trasladados son egresados de la Escuela de Jueces y no registran ninguna denuncia.