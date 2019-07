Denuncian que el excapitán Moreira es víctima de malos tratos en Palmasola

La audiencia de acción de libertad de Fernando Moreira, investigado por sus presuntos nexos con el narco Pedro Montenegro, se realizó este martes en el Palacio de Justicia y su abogado Abraham Quiroga, denunció que su defendido sufre malos tratos en Palmasola. Según la denuncia, el expolicía -que cumple detención preventiva- está aislado en el pabellón de mujeres, en condiciones insalubres, cuando tenía que estar recluido en el PC-6.

"Hemos demostrado que existen maltratos del gobernador y del director de Régimen Penitenciario. Si no hay seguridad en el PC-6, deben crearle algún espacio en las oficinas del gobernador. (Pero), no corre riesgo, lo que tiene son tratos inhumanos por insalubridad, ya que en un solo ambiente tiene su habitación, comedor y baño”, denunció Quiroga, en contacto con la prensa.

El abogado aseguró que demostraron los maltratos y que el Tribunal hizo una severa llamada de atención a los encargados de la administración del penal. Además, ordenó que Moreira sea trasladado al PC6 de forma inmediata.

En la audiencia, Moreira relató su situación en el penal y manifestó su desconcierto por los malos tratos que recibe. “Es una mentira ese informe que da el coronel, que dice que tengo un patio; no hay patio, tengo una laguna, no hay baño, tengo un pozo ciego, o sea, no sé cuál es el pecado que yo tengo para vivir de esa manera, siendo un recluido preventivamente, por qué ese maltrato", cuestionó durante su audiencia.

Moreira fue trasladado de La Paz a Santa Cruz el 5 de julio para guardar detención preventiva en Palmasola. El excapitán de la Policía está implicado en el caso Montenegro, quien tiene una orden de extradición por narcotráfico de Brasil.

Más información:

Envían a Palmasola a presunto testaferro de Pedro Montenegro

El extraditable tenía 2 diplomados y estaba listo para dar clases en la U

Pedro Montenegro Paz se convierte en el nuevo ‘señor’ de Palmasola