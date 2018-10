Denuncian por violencia al diputado Henrry Cabrera

Una mujer denunció en la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) por violencia familiar al presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Eddy Henrry Cabrera Carlo. Denunció que tenían una relación hace tres años y que hace más de un año sufre ultrajes físicos y sicológicos hasta que ayer lo denunció.

La tarde de ayer, al ser contactado por EL DEBER, el diputado Cabrera negó todo y dijo que no podía hacer más declaraciones porque se encontraba en una reunión en La Paz.

La mujer afirmó que convive hace tres años con Cabrera y varias veces fue golpeada. “Es celoso, infiel y machista, me golpeó con puñete en mi cara, mis ojos se moretearon, me hizo una herida en mi cabeza con su cinturón, pero nunca me animé a denunciarlo. Ahora tengo pruebas, fotos, testigos”, dijo.

Aseveró: “Él me tiene en sus manos, soy mamá soltera de dos niñas y necesito el trabajo que tengo y estaría por perderlo”.

Dijo que las agresiones se produjeron en dos departamentos que Cabrera tiene en condominios en Equipetrol. “La última vez que me pegó fue hace más de una semana”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que Henrry Cabrera tendrá que responder ante la justicia. En tanto que la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Mariela Paniagua, exigió la renuncia de Henrry Cabrera por considerarlo un abusador.

Dijo: “Yo, como cruceña, exijo su renuncia. No quiero que un abusador represente a la sociedad cruceña en el Parlamento”.