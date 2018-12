Denuncian detención de concejal de La Guardia por la quema del TED

Fernando Subirana, concejal de La Guardia y hermano de Marcelo, identificado por la Policía como el ‘iniciador’ del incendio al Tribunal Electoral Departamental, fue detenido esta mañana en su domicilio, según denuncia su esposa a través de su abogado, Róger Martínez.

Subirana Coimbra fue elegido concejal por la agrupación ciudadana ASIP, que fue aliada del MAS para llevar adelante la candidatura de Roberto Fernández a la Alcaldía de Santa Cruz en 2010, pero aclaró que no tiene vínculos con el MAS y que la sigla fue ‘prestada’.

Según una grabación difundida por el abogado Martínez, la esposa del concejal dice que la Policía entró por la fuerza a su casa, redujo a su esposo –que no opuso resistencia- y se lo llevó detenido en su propia movilidad. Actualmente, el vehículo se encuentra en el patio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Durante la semana, Fernando Subirana había asegurado que no tenía noticias de su hermano Marcelo desde la quema del TED. Marcelo Subirana fue identificado como miembro de la Unión Juvenil Cruceñista y uno de los que encabezó la quema del TED, que provocó daños que, según las autoridades electorales, superan los $us 6,5 millones.

Denunció agresiones

Cinthia Rivero, esposa de Fernando Subirana, llegó hasta dependencias de la Felcc y mostró a los medios los golpes y moretones que ella asegura fueron causados luego de una violenta intervención policial en su casa, en el momento en el que detuvieron a su esposo.

Dijo que los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza y que la golpearon en delante de sus hijas. "Fernando no opuso resistencia (...) querían la vagoneta y como yo me guardé las llaves, vinieron tras de mí y me forcejearon, son unos abusivos, me pegaron delante de mis hijas", indicó.