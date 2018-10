Iván Quezada, alcalde de Roboré, denunció este lunes el asentamiento de comunarios y la desforestación del área forestal del municipio. La autoridad agregó que están abriendo caminos con maquinaria pesada en la zona y que estos supuestamente cuentan con la venia de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

"El municipio de Roboré cuenta su área forestal de 24.000 hectáreas y sobre esta zona, que cuenta con una vocación forestal maderera, se han otorgado resoluciones de asentamientos a una comunidad llamada Tupac Amaru, esta comunidad, de 30 comunarios, han ingresado, han desmontado y están abriendo caminos con maquinaria pesada", denunció Quezada.

El alcalde de Roboré agregó que no están en contra de los asentamientos y dotación de tierras fiscales a comunidades que no tienen donde vivir; sin embargo, pide a las autoridades que no los ubiquen en territorio en donde el municipio ejerce derechos.

"Esta tarde vamos a tener una asamblea en Roboré y vamos a determinar las medidas en defensa de nuestra área forestal, de nuestros recursos naturales. Nos cansamos de pedir audiencia al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)", advirtió el burgomaestre de Roboré.

Desde la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, negaron que esta comunidad se encuentre asentada sobre una reserva forestal, ya que estos cuentan con una resolución otorgada por el INRA.

"Si esta comunidad ha ido a asentarse en este espacio es porque el INRA les ha dado una resolución de autorización de asentamiento", dijo Adolfo León, ejecutivo de los trabajadores campesinos de Santa Cruz.