Denuncian ante juez un complot contra el jefe de Derechos Reales

Dos funcionarias de Derechos Reales fueron liberadas, pero otra, junto con una tramitadora, pasó a Palmasola por orden del juez Martín Camacho tras la imputación de la Fiscalía anticorrupción. Se trata de Mónica Gabriela Hinojosa Jaldín y de Yaneth Tinta Cayo.

Ambas, junto a otras dos funcionarias de Derechos Reales liberadas, fueron detenidas en La Guardia en presencia de personal de transparencia del Consejo de la Magistratura.

Los fiscales Marcela Terceros y Richard Camacho las imputaron por uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios, al ser descubiertas in fraganti con documentación, como formularios de uso exclusivo de Derechos Reales. Pidieron la detención en la cárcel, al considerar que había indicios.

En su defensa material, Mónica Gabriela Hinojosa se levantó, miró al juez y apuntó a Rose Marie Saucedo, encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura. “Ella me decía que abra mi mochila, que llevas en esa mochila. No me interesa tu persona, quiero que declares contra funcionarios de Derechos Reales, y te vamos a dejar libre. Somos de transparencia y venimos por el Dr Alfredo Echavarría. Yo les dije que no lo conozco y no podía declarar contra nadie, y que por error alcé un fólder.

Rose Marie Saucedo, encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, pidió al juez el acta para iniciar un proceso contra Mónica Hinojosa Jaldín por calumnias e injurias. Negó y descalificó la denuncia de la imputada y confirmó que sí estuvo en el operativo de La Guardia, pero que no cometió excesos y que hay serios indicios contra las detenidas. Por su parte, Echavarría se limitó a señalar que lamenta las revelaciones en audiencia solo por buscar su cargo. Dijo que no se aferra, siempre y cuando venga otra persona que solucione los problemas.