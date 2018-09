Declaró la anestesióloga y deja dudas sobre la cirugía

La anestesióloga María Laura Quezada se presentó ayer a declarar en la Fiscalía dentro del proceso por el caso del niño Sebastián y quedó en libertad. No obstante, las declaraciones de la profesional no convencieron al abogado de la familia de Sebastián, Felipe Hurtado, quien asegura que lo dicho por Quezada ha dejado dudas sobre lo sucedido en la primera cirugía, pues cuando se le consultó quién extirpó el riñón sano, dijo que no vio quien lo hizo. “Es raro que alguien que estuvo en el quirófano no haya visto quién extirpó el riñón sano”, dijo Hurtado.

Quezada admitió haber estado en las dos cirugías y haber escuchado que se incurrió en un error. Por otro lado, se supo que la audiencia de apelación presentada por el médico Róger Moreno fue fijada para mañana. Su abogado pedirá la libertad de su cliente, actualmente con orden de reclusión en Palmasola.

En cuanto a Sebastián, se sabe que hoy será sometido a su tercera sesión de quimioterapia. Entretanto, los trabajadores del Oncológico anuncian un paro de 48 horas desde hoy.