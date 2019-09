30 años de cárcel para asesina de un adulto mayor: 'me perdí y no supe razonar, pido disculpas'

El Juzgado Catorceavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de la Pampa de la Isla de la Ciudad de Santa Cruz, sentenció con 30 años de cárcel sin derecho a indulto a cumplirse en el penal de Palmasola, a Elizabeth Lila Peña y Lillo Hernández por el asesinato de Freddy Baldivieso Hoyos de 76 años de edad, informó el jueves el Fiscal de Distrito, Mirael Salguero.



Preliminarmente se dio a conocer que la asesina actuó en complicidad con su padre, Jorge Peña y Lillo de 84 años quien quedó en libertad por su avanzada edad.

Según un reporte de la Red Uno, la mujer pidió disculpas a la familia y negó que su padre estuviera implicado en el crimen. "No supe razonar, me perdí y pido disculpas, mi padre no tiene nada que ver", dijo a esa red televisiva.

El fiscal asignado al caso, Javier Cordero, citado por ABI, describió que el hecho se suscitó el 2 de septiembre cuando la ahora sentenciada, quien mantenía una relación amorosa con la víctima, se molestó porque el adulto mayor quiso entregarle solo 30 bolivianos de su Renta Dignidad y no el monto total, como solía hacerlo cada mes.



El 3 de septiembre la Policía bajo la dirección funcional del fiscal Cordero, se constituyó en el domicilio de la autora del hecho con fines investigativos, en ese momento Elizabeth confesó que le dio a la víctima, en primera instancia, envenenó a la víctima, luego lo mutiló y quemó partes del cuerpo.

