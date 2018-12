Cuestionan autopsia que informó infarto pero resultó ser un crimen

El 4 de noviembre de este año en un barrio de la zona del Plan Tres Mil, luego de tres días de estar desaparecida, fueron encontrados los restos de Bertha Vaca de Poiqui (71). La Policía levantó el cadáver y la forense Carmen Quiroz practicó la autopsia y determinó que el deceso se debió a un infarto agudo de miocardio por asfixia, según señala el documento al que tuvo acceso EL DEBER.

Para la Policía y el Ministerio Público, que se ampararon en el certificado forense que no había detectado signos de violencia internos ni externos, estaba claro que el caso se trataba de una muerte natural. Sin embargo, los familiares no daban crédito a esto, puesto que el cuerpo fue hallado cerca de la casa de la víctima pero por una zona que ella no acostumbraba transitar y porque aseguraban que cuando la buscaron a las pocas horas de desaparecida, el cuerpo no estaba en el lugar donde luego fue hallado sin vida. Los familiares desde un principio sospechaban del hermano de la víctima, con quien ella había salido a consumir bebidas alcohólicas la noche que desapareció.

Fue así que ante esta presión, el fiscal Cirilo Chambilla profundizó las indagaciones con peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el hermano de la víctima, que en principio negó cualquier conocimiento, terminó confesando que él asfixió y mató a doña Bertha. Fue imputado por feminicidio y enviado a la cárcel.

La forense Carmen Quiroz aseguró que realizó su protocolo de autopsia conforme a norma pese a que no recibió ningún informe policial. Fue así que determinó que la mujer murió de infarto agudo de miocardio por asfixia. Fundamentó que en este caso el infarto se produjo después de la asfixia. El fiscal departamental Mirael Salguero, quien asumió el cargo hace un par de semanas, señaló que no conoce los pormenores de este caso y adelantó que pedirá los informes.

Victimada en un alojamiento

Para investigadores de la Felcv el caso estaba prácticamente cerrado, pero luego de que los familiares entregaran a la Policía al presunto autor decidieron ampliar las pesquisas. En primera instancia Ángel Vaca Saucedo negó su participación en el hecho y le dieron cese de arresto. Sin embargo, uno de sus hijos lo delató como autor del crimen y los agentes lograron determinar que la mujer compartió bebidas alcohólicas con Angel Vaca y él después la llevó a un alojamiento y le quitó la vida asfixiándola con una sábana. Al otro día su cuerpo apareció entre unos matorrales.

En las investigaciones se determinó también que un empleado del alojamiento transportó el cuerpo en un vehículo para botarlo.

Ángel Vaca primero confesó ser el autor incluso aceptó un procedimiento abreviado y condena de 30 años, pero cuando fue ante el juez se arrodilló y negó su autoría, pero el juez lo envió a Palmasola.