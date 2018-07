Criminales brasileños buscados en su país se refugiaban en San Ignacio

Los brasileños Olicio do Santos Monteiro y Douglas Marques Machado Farías, buscados por crímenes en su país, se encontraban viviendo en San Ignacio de Velasco, municipio capital de la provincia del mismo nombre del departamento de Santa Cruz.

Olicio do Santos también tenía cuentas pendientes en Bolivia, pues en abril de este año mató a tiros a su coterráneo Renato Alves Ferreira (28) en Ascensión de la Frontera, municipio de San Matías. Ambos cayeron presos la madrugada del domingo en San Ignacio, no por sus fechorías anteriores sino por causar escándalo en la vía pública en estado de ebriedad, según el comandante de la Policía Boliviana de Frontera, Gabriel Soliz.

Cruce de información



Gonzalo Medina, director de la Felcc, manifestó que los agentes ignacianos pidieron información a la central de la capital cruceña y esta, a su vez, solicitó datos a la Policía Federal de Brasil, que detalló que los dos sujetos tienen cuentas pendientes con la justicia brasileña por portación ilegal de armas de fuego, asesinatos y robos agravados, entre otros.



Asimismo, se corroboró que Olicio do Santos fue el autor del asesinato de Alves, por la supuesta disputa del amor de una mujer, aunque no se descarta una venganza por narcotráfico.



Medina aseguró que Do Santos está en manos del Ministerio Público, que lo procesará por el crimen cometido en territorio boliviano. En cambio,

Douglas Marques Machado Farías, al no tener cargos en el país, será deportado en las próximas horas a Brasil con una resolución de salida obligatoria dictada por Migración.