“Creo que algunos acusados no deberían estar en este juicio”

Es apoderado legal de Jacob Ostreicher, el ciudadano estadounidense que es prófugo de un caso y a la vez víctima en otro. Jerjes Justiniano contó su verdad.

Hace seis años que se inició el caso extorsión y aún no concluye, ¿cómo ve este proceso?

Personalmente, una gran decepción de la justicia boliviana. Un gran gusto amargo, porque con el caso de la red de extorsión demostramos que Jacob Ostreicher fue víctima de una extorsión, pero, lamentablemente, a pesar de eso no se hizo lo que se tenía que hacer, que era haberle dado a Ostreicher una salida legal de su proceso, en el cual se lo extorsionó. Debió haberse dictado un sobreseimiento en su favor, pero por el contrario él ha sido acusado y es juzgado en rebeldía.

Pero, ¿por qué salió del país?

Evidentemente, él salió de país por una situación personal. Yo me imagino que una persona que llegó, invirtió en este país 24 millones de dólares (se probó que solo $us 7,8 millones eran de él) es porque tiene recursos. Él era una persona rica y de repente este proceso lo empobreció, lo alejó de su familia, porque su esposa en Estados Unidos se vio obligada a divorciarse de él, porque la vez que ella vino a visitarlo, la ultrajaron en la cárcel, le hicieron pasar el peor momento de su vida. Jacob Ostreicher se quedó sin su libertad, sin su inversión, sin su esposa, sin sus empresas, ya no tenía dinero para vivir en Bolivia, no había cómo genere recursos y yo creo que la desesperación lo obligó a tomar una decisión equivocada. Si él hubiese soportado algunos meses más, probablemente se habría logrado un sobreseimiento.

En este juicio están todos los que deben estar o cree usted que faltan algunos.

Creo que no. Algunos de los que están no deberían estar y me refiero específicamente al caso de Ariel Rocha. Dentro del esquema de las extorsiones a Jacob Ostreicher, él (Rocha) nunca participó de ninguna extorsión y más bien trató de ayudar para que obtenga su libertad. Además, en algunas audiencias del caso de la red extorsión nos costaba fundamentar la relación de alguno de ellos, me refiero puntualmente al doctor Boris Villegas, porque había mucha dificultad en el nexo, lo que no sucedía, por ejemplo, con relación a los otros imputados que se autoinculparon. En las audiencias se vio cómo era que intimidaban y amenazaban a los jueces. Si usted me pregunta quiénes están y no deberían estar, no lo sé concretamente, pero me resisto a creer que estos funcionarios de tercer y cuarto nivel, hayan actuado sin ningún respaldo.

¿Cree usted que cayó la verdadera cabeza en el caso?

No. O sea, en el caso extorsión se vio que la cabeza que cayó era la de estos funcionarios de tercer y cuarto nivel. Un abogado, el director jurídico del Ministerio de Gobierno, los funcionarios por debajo de él, otro secretario del Ministerio de Presidencia, pero nadie por encima de ellos.

¿Eso le parece lógico?

No, yo creo que ellos no han actuado sin el conocimiento de otras personas, lo que no sé es con el conocimiento de quiénes.

El caso está empantanado y hay exautoridades que siguen asistiendo a las audiencias, ¿ellos sí deben estar allí?

El juez que revocó la decisión de darle libertad a Jacob Ostreicher y por las presiones cambió su fallo, él tendrá que pagar su culpa por no denunciar ese acto de extorsión, porque a él lo extorsionaron, le dijeron: o revoca o usted es el detenido. Obviamente en ese momento optó por revocar una decisión que era legal, porque al fin y al cabo cuando se volvió a valorar estas mismas pruebas se le otorgó la cesación a la detención preventiva de Ostreicher.

¿Se refiere al vocal Zenón Rodríguez?

Evidentemente, porque él fue el vocal que revocó y que luego mandó y cambió su decisión. Él fue víctima de la extorsión, no fue un extorsionador.

¿El expresidente de justicia en aquel tiempo, Ariel Rocha, estuvo involucrado en el caso?

Finalmente, se lo involucró, pero él nunca estuvo en el proceso. Es más, en una oportunidad me mencionó que le habían hablado un grupo de abogados para ver si no podía hacer algo por Ostreicher, porque él desconocía que yo era el abogado de esta persona, entonces, eso demuestra que en realidad él lo que quería era ayudarlo y eso demuestra que él no tuvo nada ver con el caso.

¿Sigue Ud. siendo el apoderado legal de Jacob Ostreicher?, ¿no ha considerado que se conozca su verdad en el juicio?

Alguna vez conversamos con el señor Ostreicher, después que se fue a Estados Unidos, incluso le informé sobre algunos de los resultados de la red de extorsión, de los procedimientos abreviados y le dije que yo podría asumir como abogado representante de la víctima, porque es cierto que tengo un poder que no ha sido revocado y pudiera participar de las audiencias en cualquier momento… no lo he analizado todavía.

¿Lo analizará?

No lo he analizado en detalle, pero sí en general y creo que valdría la pena, porque el tribunal que tiene a su cargo el caso tiene el derecho de conocer la verdad de los hechos. La Fiscalía debió convocarme como testigo, pero no lo ha hecho. Si lo que se busca es saber lo que pasó, hay que convocar a los que vivieron la extorsión, a los que sufrieron por esto.