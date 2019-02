La Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), fue víctima de un millonario robo financiero que alcanzó los $us 7 millones, hecho por el que se investiga a cuatro de sus funcionarios que habrían tenido implicaciones en este caso que ya fue denunciado ante la Felcc. Dentro de las investigaciones también se menciona a un proveedor que era exfuncionario de Daher y que posibilitaba la entrega de los equipos sin cumplir con los procedimientos debidos.

Pero, ¿cómo sucedieron los hechos? desde su dirección de Comunicación, el vocero Delmar Méndez, relató en el programa de Carlos Valverde, cómo fue que esta entidad ha sido víctima de esta acción delictiva.

Así se robaron $us 7 millones, según explica Cotas

Hace ocho meses se detectaron inconsistencias financieras al interior de la cooperativa, es decir que la recuperación de las inversiones no estaban en la proporción de los indicadores habituales; "había una falla y no sabíamos donde estaba", dijo Méndez que explicó que a pesar de la buena salud financiera de Cotas los números no cuadraban por lo que se decidió iniciar una investigación.

"Comenzamos a investigar partida por partida, área por área y casi todas nos reportaban con documentación, que todo estaba bien, (pero) había información adulterada por lo que la investigación continuó para identificar en donde estaba la falla", precisó Méndez.

Finalmente se pudo detectar a final de diciembre y principios de enero que el problema venía del programa Cotas en Cuotas, un beneficio pensado en dar al socio la posibilidad de acceder a un equipo electrónico y pagarlo a crédito. Era él quien elegía el aparato y la cooperativa quien le pagaba al contado al proveedor y luego recuperaba su inversión cuando el beneficado liquidaba su cuenta pagando en cuotas.

¿Cómo ocurrió el robo?

Durante meses, personas que cumplían funciones en este programa, realizaban solicitudes ficticias de equipos electrónicos que acompañaban la documentación real de pedidos de personas, es decir, se generaron peticiones falsas de televisores y computadoras que iban por partidas acompañadas de socilitudes reales y que tenían su correspondencia por lo que eran muy difícil de encontrar.

¿Cómo se hacían los pedidos?

El socio iba a una tienda y elegía el producto, entonces, previa presentación de requisitos, el proveedor le entregaba el equipo. Aquí es donde Méndez pone énfasis en el hecho de la responsabilidad que tenía la otra empresa pues no entregaba a la persona el pedido, sino que lo hacía al funcionario de Cotas y no lo hacía por unidades, sino en grandes cantidades.

El proceder normal

Cotas establece que toda persona, para acceder a este beneficio, debe acreditar primero que que es socio -la cooperativa le entrega un comprobante de ello-, también demostrar capacidad de pago y la debida presentación de su cédula de identidad antes de que se le entregase el equipo. "Nadie más, solo el socio podía recoger de la tienda, pero en este caso era el funcionario el que lo hacía".

El robo

Cada mes y luego de una conciliación Cotas pagaba la cantidad de equipos que se habian solicitado y que se habían retirado de las tiendas. Entre esos pedidos habían 'solicitudes fantasmas' que estaban mezcladas con reales, por lo que "no hay suplantación de socios y esta es una falla del proveedor. ¿Quién tiene que recoger el equipo?, el socio, sin embargo iba el funcionario a recogerlo, no sabemos a donde iban a parar esos equipos".

Implicados

El vocero de Cotas, Delmar Méndez, mencionó a W.V., un exfuncionario de Daher, como una de las personas considerada un gran proveedor por la cooperativa. "Él se retira (de Daher) y arma una empresa, es correcto que es uno de nuestros proveedores de grandes volumenes", dijo.

Otros de los implicados, reveló Méndez, es Orlando C., quien está dentro de la auditoria que se realizó al igual que Jesús J. que cumplia la función de recoger los equipos.

Otra de las mencionadas es Luz María S. que está dentro del proceso sumariante y Richard A.

También dijo que Óscar Castedo fue sometido a auditoria pero no se le encontró nada por lo que fue excluído.

En este caso se tuvo la renuncia de Javier Vaca Díez, que fungía como gerente comercial, pero Méndez dejó en claro que su salida se dio por decencia y ética pues el robo ocurrió en su área y no porque haya tenido algo que ver en el hecho.

"No a todos aplica figuras delictivas o penal, será la investigación la que aplique (...) de hecho la auditoría interna nos permitió con documentos, determinar quienes participaron, la cuantía del monto y procedimiento. No hay encubrimiento a nadie", puntualizó.