Costas pide investigar y sancionar al responsable por intoxicación de niños

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hizo público este miércoles su indignación por el caso de intoxicación de niños en dos guarderías dependientes de la Gobernación y anunció que se sancionará severamente al responsable de este hecho.

Explicó que, de los 55 niños, 28 necesitaron ser internados y solo ocho continúan bajo cuidados por precaución. Se aguarda que estos puedan ser dados de alta en las próximas horas, tras cumplir con un protocolo médico.

“Este tema no se lo puede tapar, he instruido que se haga una investigación y quiero que sea implacable y que se determine si hubo negligencia, si hubo cualquier tipo de dolo, pido dar con el responsable. No se puede jugar con la salud, peor con la salud de los niños. El responsable debe asumir las consecuencias”, explicó Costas.

La primera autoridad del departamento no pudo ocultar su disgusto por el hecho que puso en riesgo la salud de los menores y dijo que la sociedad cruceña debe saber que fue lo que provocó la afección en los menores

“Les aseguro que tendremos un reporte de que fue lo que realmente pasó con los niños y si hubo negligencia u otro tipo de cosas aquí van a tener que rodar cabezas”, advirtió.

Oscar Urenda, secretario de Salud, indicó que en una semana se contarán con los estudios de laboratorios que se encargaron para definir las causas que afectó a los menores.

