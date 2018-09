El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue el único orador en el desfile cívico por la efeméride departamental que se realizó anoche en el cambódromo y el que alzó la voz por la autonomía, la democracia y la defensa del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 cuando ganó el No a la repostulación del presidente Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.

“Somos el pueblo que más ha aportado al No el 21-F, el pueblo donde Bolivia dijo No con mayor rotundidad; y es la hora de que esa Santa Cruz conduzca el 21-F desde las calles a la Presidencia de Bolivia”, dijo el gobernador y tras sus palabras miembros de las plataformas ciudadanas que están en contra de la repostulación de Evo Morales levantaron sus banderas desde la tarima que estaba a lo diagonal de la tarima desde donde Costas daba su discurso. La gente gritaba: “Bolivia dijo No, Bolivia dijo No”.

“Cuando les digo que es el tiempo de Santa Cruz, les digo también que solo con la presencia de un autonomista en la Presidencia de la nación garantizaremos el éxito definitivo de la autonomía. El 21-F es grito por el respeto a la decisión de un pueblo, es la lucha contra una justicia manipulada que pervierte la decisión de los bolivianos”, dijo Costas, que también se refirió al tema marítimo: “Sueño con que el 1 de octubre se abran las puertas a nuestra reivindicación marítima, y sueño también con que en Bolivia exista un tribunal independiente que haga cumplir el mandato vinculante de nuestro pueblo del 21-F”.

Ayer acompañaron en la testera a Costas, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, altos representantes políticos de la oposición y del Comité pro Santa Cruz. El Gobierno no estuvo presente en el desfile cruceño.