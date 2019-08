Costas dice que culpar a opositores, como hizo Evo, es buscar pretextos

El gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, calificó como una “búsqueda de evadir responsabilidades” las declaraciones que había dado antes el presidente Evo Morales, quien señaló que los opositores pagan a jóvenes para incendiar y echar culpa al Gobierno.

“Si algo hace daño en esta situación es buscar pretextos, responsables, y la misma cantaleta de la derecha y la oposición.

Pero no quiero entrar en esta situación que no comparto. No va a ser lo único en la búsqueda de evadir responsabilidades”, indicó Costas consultados por los medios luego de inspeccionar las tareas de ayuda que encara el COED frente al desastre ambiental en la Chiquitania.

Morales aseguró que existen grupos de personas que pagan a los jóvenes para que provoquen incendios y luego culpar al Gobierno.

Dijo que las denuncias no son nuevas pero que faltaban pruebas. “Quiero decir a la oposición, dejen de quemar nuestros bosques, dejen de quemar nuestras reservas forestales, ustedes están quemando y están culpando a nuestro compañero”, señaló. Tres personas fueron detenidas por la Policía bajo sospecha de hacer quemas en el sector de Aguas Calientes. Aunque el cacique Reynaldo Rondón, indicó que estaban en un predio privado.