Costas aún no ha definido si será candidato a alcalde y asegura que no quiere envejecer en el poder

¿Rubén Costas será candidato a la Alcaldía de Santa Cruz?, el gobernador cruceño dijo este lunes que aún no piensa en el tema, ya que aún tiene pendiente la conclusión de su gestión al frente del departamento y su partido, Demócratas, debe enfrentar las elecciones generales de octubre próximo.

En una entrevista con la red Unitel, Costas, reiteró que lo único seguro, por el momento, es que no va a la reelección como gobernador y que su futuro político será evaluado en el momento necesario. "No he construido un partido para que haya un caudillo, ni en gobernaciones ni alcaldías", afirma.

"Falta un año y nos desconcentraríamos si empezamos a pensar en ello. Lo digo como político, tenemos que hacer una buena presentación en lo nacional. Si hacemos un buena elección nacional en las subnacionales tenemos que consolidar", agregó Costas.

Lo que si tiene claro es que su actividad política tiene fecha de caducidad. "Si hay algo que no voy a hacer es que cuando tenga la edad de jubilarme yo quiera seguir en el poder", dijo Costas.

El gobernador cruceño está confiando en que se convertirán en la alternativa opositora en octubre y esto se ve, a su juicio, en el apoyo que ha empezado a ganar el binomio Oscar Ortiz- Edwin Rodríguez.

"Hacen una dupla que tiene molestos a muchos. Ha comenzado con poco y ya está subiendo, frente a un candidato ilegal, quiero aclararlo, que se estancó y otro candidato que ha caído entre 6 y 9 puntos y al que no sé por qué algunos medios están apoyando", señaló Costas.