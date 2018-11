Costas a Amdecruz: 'no asistiré al diálogo bajo presión y chantaje'

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo este jueves que no negociará con Amdecruz bajo presión y chantajes, así fue el mensaje que emitió la autoridad cruceña en su primera vez que se refiere a la vigilia que sentaron alcaldes y concejales de diferentes municipios en las puertas de la gobernación.

Costas calificó de "abominable" la forma en que las autoridades de Amdecruz cerraron con cadenas y candados las puertas de la gobernación, dejando a más de 700 personas en una situación similar a rehenes, porque no podían salir del edificio departamental.

En ese contexto, pidió levantar las movilizaciones, reunirse con el equipo de gabinete de la Gobernación, para solucionar cuestiones técnicas, y posteriormente sentarse a firmar un acuerdo.

"A mí no me sientan bajo ningún tipo de presión, de chantaje, de extorsión. Me gusta superar estos conflictos mediante el diálogo. Tenemos la voluntad de entablar el diálogo, primero que levanten cualquier tipo de presión; segundo, que se reúnan con la parte técnica, y después nos reunimos conmigo", dijo Costas.

Agregó que desde 2015 hubo un 60% de disminución de los ingresos de la Gobernación, sin contar los ocho meses que los recursos fueron congelados por el tema de Incahuasi. A pesar de ello, Santa Cruz tiene los mejores indicadores de desarrollo humano.

Amdecruz anuncia masificar la protesta

Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, dijo que mañana está arribando a la Gobernación de Santa Cruz un contingente enorme de organizaciones a reforzar la vigilia hasta que el gobernador los convoque a un diálogo. Aseguró que las medidas de presión no se levantarán, pese a la condición que puso más temprano el gobernador Costas.

"Queremos diálogo con el gobernador, pero nuestra vigilia se va a mantener, vamos a permanecer acá de manera pacífica. Queremos conversar con el gobernador pero la medida se mantiene pacífica", dijo Vallejos.