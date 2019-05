Convocan a inmunizarse contra la influenza

Hace poco más de un mes que prácticamente no se han registrado casos de influenza, pero eso no significa que el virus ya no esté circulando y que pueda darse un rebrote, tomando en cuenta de que recién está comenzando la época invernal. Roberto Tórrez, director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, convocó a los grupos de riesgo a acudir a los centros de salud a hacerse inmunizar.

“Desde la aparición temprana de un brote epidémico de influenza de la cepa AH3N2, que ocasionó la muerte de siete personas en Santa Cruz, no se han registrado casi más casos, pero podría haber un rebrote y es importante que nos encuentre ya vacunados, ya que hay más de 300 mil dosis contra la influenza, en los diferentes centros de salud”, remarcó.

Es necesario, agregó Tórrez, que los niños menores de dos años y las personas mayores de 60 años, además de los asmáticos, diabéticos e hipertensos se hagan vacunar para evitar complicaciones por la influenza.

Asimismo, convocó a los padres de familia a llevar a sus hijos a los centros para recibir las dosis contra el sarampión, la poliomielitis y la fiebre amarilla, a fin de mantener la certificación de la eliminación, la erradicación y el control, respectivamente, de dichas enfermedades, que prácticamente han desaparecido del país.

