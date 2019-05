Convocan a cuatro usuarios de redes; surgen reacciones

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció una querella contra personas que lo criticaron por las redes sociales, y en menos de 24 horas ya hay cuatro ciudadanos convocados a la Fiscalía. Esto disparó la polémica y las críticas. El domingo, el ministro Romero anunció que como víctima presentaría querellas en contra de personas que sin identificarse, lo atacaron a través de las redes sociales.

Aseguró que se los había detectado con nombres y apellidos. Ayer, 24 horas después, el fiscal departamental paceño, Williams Alave, informó que cuatro ciudadanos fueron llamados a declarar por el tema. “Entendemos que de acuerdo al informe que me remitieron se habría presentado el informe la anterior semana, y el fiscal Dorian Jiménez ya convocó a cuatro personas. Se realizan las actividades preliminares para establecer si existe o no responsabilidad”, aseveró el fiscal. No quiso revelar los nombres de las cuatro personas identificadas, pero puntualizó: “Estamos al principio; el día de hoy (ayer) se iniciaron esas investigaciones”.

El jefe del Ministerio Público aseguró que los cuatro implicados son civiles, “no tienen nada que ver con el ámbito político”. Además, manifestó que todos ellos serán investigados por delitos informáticos, contra la dignidad de las personas y aseguró que no tienen penas superiores a los tres años. “No dejan de ser sancionables, pero son penas menores, de hecho”. Las reacciones no se dejaron esperar.

El diputado opositor Gonzalo Barrientos señaló: “Esto es un abuso, la persecución polí- tica ahora se aplica en contra del pueblo, contra los ciudadanos, y se comete un atentado contra la libertad de expresión”. Su colega del MAS, Franklin Flores, advirtió que nadie puede ser acusado sin pruebas “y si estas cuatro personas fueron convocadas debe ser porque incidieron directamente en el tema”. Para la comunicadora Lupe Cajías, hasta ahora las libertades de expresión y de prensa en el país pasaron momentos complicados, “pero con lo ocurrido en este episodio se da un paso muy peligroso, porque se ataca la libertad de opinión; circularon críticas, en algunos casos pueden ser exageradas, pero deben respetarse. Muy grave y más en un año electoral”.

En otro tema, el encargado de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc) Thierry Rostan, le dio su respaldo a Romero por el caso Monenegro. “Realmente sí es preocupante y vemos con mucho interés toda la energía y los esfuerzos que está desarrollando el Gobierno para contrarrestar justamente este fenómeno. En cualquier entidad, en cualquier institución, puede haber una oveja negra (refiriéndose a la Policía) y eso no es nada nuevo (...) y la idea es que con los sistemas de investigación internos se pueda desmantelar toda esta red”, manifestó.