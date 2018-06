Contrato ampliatorio con Vega-Solví se firmó 5 meses antes de fenecer

Cinco meses antes de que fenezca el contrato por cinco años, el 6 de junio de este año, la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) firmó otro trato, el 24 de enero, esta vez ampliatorio por dos años, ocho meses y un día con la firma brasileña Vega-Solví para el aseo y disposición final de residuos sólidos urbanos, el cual ha dado mucho que hablar en la última semana porque el documento no fue entregado a todos los concejales, los que ahora piden un informe verbal al alcalde Percy Fernández.

Ante las dudas y susceptibilidades que siguen surgiendo, la titular del organismo deliberante, Angélica Sosa, ha programado para hoy, a partir de las 16:00, en la Secretaría de Parques y Jardines, una sesión en la que el gerente de Emacruz, Johnny Bowles, deberá explicar la decisión de ampliar el contrato con Vega-Solví.

Los concejales Johnny Zeballos, suplente de Melody Téllez, del MAS, y su correligionario Tito Sanjinés, expresaron que no han tenido respuestas a sus pedidos de informes escritos sobre el tema Vega-Solví, el cual fue enviado al Concejo en marzo, pero misteriosamente no fue divulgado entre los ediles.

Fenecía el 6 de junio, pero fue firmado el 24 de enero y recién se remitió en marzo al Concejo

A ellos se suman las observaciones de Johnny Fernández (UCS) que pedirá hoy a Bowles mayores datos de la firma anticipada del trato y por qué no se tomó en cuenta su sugerencia de no ampliarlo, porque se constató que presta mal servicio en los barrios situados más allá del quinto anillo.

“Lo que más extraña es por qué el alcalde firma esa ampliación con meses de anticipación, pues en ese tiempo ha podido llamar a una licitación internacional”, indicó Fernández.

Ampliación



El alargamiento del servicio de recojo de basura no especifica el monto que debe cobrar Vega-Solví, pues el gerente de Emacruz solo expresó que se pagará por tonelada recogida y por tonelada de entierro sanitario.

“En Santa Cruz de la Sierra se paga la mitad por el mismo servicio en La Paz. Acá pagamos Bs 190 por tonelada de residuos recogidos en la ciudad y Bs 110 por tonelada de entierro sanitario. En un inicio el contrato de 2013 era por el recojo de 1.000 toneladas diarias, ahora ha subido a 1.800 toneladas y esperamos que al término de la ampliación serán 2.000 toneladas por día”, refirió Bowles.

Otro justificativo para la prórroga del trato es que aún no está listo el terreno donde deberá construirse el nuevo vertedero. “Si llamamos a una nueva licitación debemos contar con el espacio donde hacer el relleno sanitario, por ello se resolvió seguir con el actual contrato para que siga usando Normandía, que puede aguantar otros tres años”, acotó Bowles.

Aclaraciones



Dentro del mencionado convenio quedan las dudas de los ecopuntos, que debían ser construidos 12, es decir, uno en cada distrito urbano, en los cuales se haría la transferencia de residuos reciclables.



El concejal Fernández también cuestiona que el operador privado esté subcontratando microempresas para realizar trabajos fuera del quinto anillo. “Vega-Solví paga a las microempresas por el barrido de calles pavimentadas Bs 79, y cobra a Emacruz Bs 137,67, es decir, tiene una ganancia de Bs 58,67. Creo que en una de las cláusulas del contrato de 2013 se prohibía la subcontratación”, acotó.



Otra cosa pendiente es que la flota de recolección debe ser cero kilómetro, pero los actuales camiones están viejos. Como defensa, Bowles dijo que para el cambio del parque automotor se debe hacer con una nueva licitación. “Vega-Solví cuenta con 55 camiones compactadores y contrata 40 volquetas para que entren a los barrios”, dijo.

Molestia



El concejal Zeballos cuestionó que la firma del convenio se la ha tratado con mucho misterio. “Parece secreto de Estado, en marzo solicité una copia del contrato y hasta ahora no me la hicieron llegar, por ello el viernes envíe una petición de informe oral para el burgomaestre, pues así corresponde, agregó el edil del MAS. Su colega de UCS, Rosario Schamisseddine, reveló que no le dieron copia del contrato, pese a conocer que llegó en marzo al Concejo.

Por su parte, Angélica Sosa, aclaró que no se aumentará el precio para la Alcaldía ni para el usuario y luego de la exposición de Bowles esta tarde, se someterá a voto, aunque para ello se precisan seis aprobaciones.

Para saber

Trato inicial

Fue firmado el 6 de junio de 2013 por cinco años, para ello la firma brasileña Vega-Solví recibió Bs 1.079 millones, plazo que recién se cumplió.



Cuestionamiento

Los concejales Tito Sanjinés, Johnny Zeballos y Johnny Fernández han pedido informes sobre Vega-Solví y no son de la idea de ampliar el trato.