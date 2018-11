Contradicciones en investigación sobre bandas

Documentos y declaraciones tomadas dentro del proceso investigativo que llega adelante el Ministerio Público sobre el caso de la compra de bandas para el Concejo Municipal en las gestiones 2016 y 2017 desvelan contradicciones en dichos procesos y, además, confirma que la empresa Textilander Import Export SRL no tenía toda su documentación actualizada.

EL DEBER tuvo acceso a una copia del cuadernillo de investigación, que contiene, entre otros documentos, el informe de la auditoría especial realizada por Auditoría Interna de la Alcaldía, además de copias de las declaraciones informativas de seis funcionarios del Concejo que fueron convocados por el Ministerio Público.

En agosto pasado salió a luz pública una orden de compra de 25 bandas distintivas por un precio unitario de Bs 1.400, ejecutada en septiembre de 2016, lo que desató duras críticas al Concejo por el costo elevado de las mismas. En sus descargos los encargados de Administración y Finanzas del Concejo indicaron que en realidad se compraron 44 distintivos por Bs 795 y que por error se anotaron datos equivocados en el Sicoes.

Pero, el informe la auditoría da cuenta de que la documentación presentada por esta instancia no coincide con los registros del Sicoes, pues en todo el proceso menciona la compra de 25 bandas por un monto de Bs 35.000 (Bs 1.400 cada una) y que hasta ahora no se ha hecho la rectificación de los datos (de los formularios 400 y 500) en el Sicoes.

El informe de auditoría también observa la falta de actualización de la matrícula de comercio de Textilander y falta de legalización de su licencia de funcionamiento.

Con relación al proceso de compra de mayo de 2017, el cual está en dudas por el extravío de la carpeta con los documentos originales, en el informe de la auditoría presentado ante el Concejo se aseguró que el pago a Textilander no se realizó y se presentó una certificación del Sigma. Se aseguró que el proceso no se concretó y que se observó fallas en la confección. Sin embargo, L.Y.V.A., que en 2017 fungía como jefe del departamento administrativo y responsable del Proceso de Contrataciones del Concejo, declaró que no puede asegurar si se hizo o no el pago por las bandas, pero que existe un acta de conformidad en el Sicoes, aunque después Paola (Durán, secretaria de Administración y Finanzas del Concejo) instruyó que se hiciera una rectificación con un acta de inconformidad, en el que se debía mencionar desperfectos en las bandas. “Yo vi las bandas y no tenían desperfecto, no entiendo por qué la Ing. Paola pidió la reversión”, dijo y agregó que el proveedor rehusó a firmar el acta de inconformidad, pues ya existía el acta de conformidad.

Prestó sus declaraciones

El concejal de UCS, Johnny Fernández, que se adhirió al proceso iniciado de oficio por el Ministerio Público, prestó el martes su declaración informativa e indicó que hay muchos aspectos que deben ser aclarados, como el hecho de que la información subida al Sicoes no coincide con la que maneja la MAE del Concejo.

Fernández ha solicitado que se amplíe las declaraciones a otros funcionarios del Concejo y a ejecutivos de Textilander.

El gobierno municipal, en su página oficial, publica una cronología de las actuaciones del Concejo y del Ejecutivo en este caso, en el que indica que está actuando con transparencia.

Para saber

Responsabilidad

En el documento publicado por el gobierno municipal sobre este caso, con el título: Ante la desinformación y distorsión política de los hechos, se menciona que el lunes 27 de agosto de 2018 en el pleno de Concejo Municipal se da lectura al informe de auditoría, el cual concluye de manera contundente: indicios de responsabilidad administrativa para 9 funcionarios por inobservancia al procedimiento de adquisición de las bandas y inexistencia de indicios de responsabilidad civil por no encontrarse sobreprecio.

Suspensión

En la misma sesión, la presidenta del Concejo pone a consideración la suspensión de los 9 funcionarios y el pleno aprueba la determinación en cuanto dure el proceso sumario y se instruye la apertura del proceso sumario administrativo.