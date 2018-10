Continúa el bloqueo en la ruta a Trinidad, pese a la intervención de la Policía

La Policía no logró levantar el bloqueo carretero en Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón y Guarayos, medida que cumplen los transportistas desde el domingo en demanda del mejoramiento de la vía. Durante el operativo se logró detener a varios manifestantes que obstaculizaban el libre tránsito de vehículos y viajeros.

Los uniformados emplearon gases lacrimógenos y vehículos antimotines en su intento por despejar la carretera, pero no pudieron desactivar por completo la medida de presión. Los uniformados avanzaron sobre la vía levantando los obstáculos y dispersando a los manifestantes con ayuda de gases lacrimógenos. También detuvieron a algunos bloqueadores que buscaban huir del lugar.

Luego del mediodía de este martes, el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, dijo que se intentó diálogar con los bloqueadores para persuadirlos a que dejen su postura y permitan el paso de decenas de vehículos que permanecen varados en ambos lados de la vía.

Los transportistas del Bloque Chiquitano radicalizaron el bloqueo desde las primeras horas de este martes, incluso evitaron que los pasajeros afectados por el corte de la ruta puedan hacer el transbordo para continuar con su viaje.

En Cuatro Cañadas, los choferes cortaron la ruta con montículos de tierra, piedras y palos, además de impedir el transbordo de pasajeros, estos amenazaron con pinchar las llantas de los vehículos que se acerquen a prestar el servicio a las personas que quieran atravesar el bloqueo caminando.

Esta es la situación en Cuatro Cañadas. Foto Jorge Gutiérrez

Los ánimos de estas personas se han visto caldeados luego de que anoche se enfrentarán con efectivos de la Policía. Ellos culpan a las fuerzas del orden por la refriega que dejó un saldo de ocho uniformados heridos.

Agreden a medios de prensa

La furia de los bloqueadores llegó al extremo de agredir al equipo de prensa de EL DEBER y de los canales televisivos que llegaron al lugar a realizar la cobertura del hecho. El vehículo que transportaba al periodista y fotógrafo de EL DEBER recibió el impacto de una piedra que destrozó uno de los vidrios.

Vehículo que transporta a periodistas de EL DEBER. Foto Ernesto Estremadoiro

Los transportistas exigen el mejoramiento del camino que se encuentra deteriorada en varios tramos. Los puntos de bloqueos están instalados en Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón y Guarayos.

Te puede interesar : Contingente policial parte hacia los bloqueos en la ruta hacia Trinidad

Esta mañana partió desde el Comando Departamental de la Policía, otro contingente a bordo de ocho buses hacia los puntos donde todavía persiste el bloqueo indefinido.

Desde este lunes la carretera que conecta a Santa Cruz con Trinidad se encuentra bloqueada de forma indefinida por los transportistas que piden la refacción de la vía interdepartamental, la ejecución del proyecto Cotoca-Paraíso, la renuncia del gerente regional de la ABC y la administración de los recursos que recauda Vías Bolivia en este tramo.