El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra realizó un proceso de compra por Bs 49.000 de 35 bandas distintivas para los concejales municipales, es decir, por un precio unitario de Bs 1.400, según consta en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), aunque la Alcaldía asegura que dicho proceso, que data de 2017, no se concretó.

El activista Federico Morón denunció a través de las redes sociales que la Alcaldía adquirió el año pasado 35 bandas distintivas por un valor de Bs 49.000, lo que desató las críticas de la opinión pública y de algunos concejales opositores, entre ellos el concejal de la UCS, Johnny Fernández, quien adelantó que solicitará un informe al respecto.

EL DEBER accedió a los documentos del Sicoes, en los cuales se observa que el gobierno municipal hizo un proceso de compra hasta llegar a la recepción de los materiales.

En el documento base de contratación, se describe la compra “de bandas distintivas con escudo cruceño, tejido de dos colores verde, blanco, verde; 1,70 m de largo por 16 cm de ancho; escudo bordado de 14 por 7 cm de ancho; telares nativos, hilos clea de primera calidad; de la cual resulta beneficiada la empresa Textilander.

Según los documentos, el 10 de abril de 2016 el Concejo Municipal, a través de nota N.º 72/2017, informa a los representantes de Textilander que, “en base a su proforma, ha sido beneficiada en el proceso de contratación”.

Un mes después, es decir, el 15 de mayo de 2017, se emite el acta de recepción, con participación de un representante del Departamento de Protocolo (unidad solicitante), un representante de la empresa proveedora y almacén del Concejo, de acuerdo a la calidad verificada por la unidad solicitante y la cantidad por almacén, conforme a la orden de compra N.° 201700008, por Bs 49.000. “Las observaciones vienen en dos sentidos: por qué se encargan 35 bandas cuando el Concejo está integrado por 11 titulares y 11 suplentes, es decir, debió adquirirse solo 22; y por qué se paga Bs 1.400 por cada banda cuando en La Paz hay concejales que compraron distintivos por Bs 380 y es dinero de su bolsillo”, dijo Morón, quien hace notar que el proceso concluyó con el acta de recepción.

La Alcaldía dice que no pagó

“Aquí está el documento que certifica que el proceso no fue ejecutado, por lo tanto, mi persona no puede especular por un proceso que no se ejecutó”, se limitó a responder Paola Durán, secretaria administrativa del Concejo Municipal, que atendió a la prensa para explicar sobre el tema.

Durán mostró una certificación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma) que revierte dicho proceso, pero no dio mayor información al respecto. Ante la insistencia de los periodistas, dijo que dicho proceso no se ejecutó por observaciones técnicas relacionadas con la confección. Al ser consultada sobre cómo fijaron los precios, pidió hacer la consulta al Departamento de Protocolo, que no se refirió al tema. “Si bien en el Sicoes existe el acta de recepción de compra, también existe el formulario de rectificación del Sicoes, es decir, este formulario es empleado cuando el proceso de contratación deja de tener efecto y/o no procede la continuidad del proceso indicado; como lo establece en el Manual de Operaciones del Sicoes”, manifestó Durán. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición ese documento no figuraba en el Sicoes.

Indicó que las bandas distintivas de los 22 concejales han sido confeccionadas por mujeres artesanas indígenas en telares, resaltando el diseño del escudo cruceño. “Si descontamos del valor de cada banda el Impuesto a la Transacción, que equivale al 3%, el Impuesto al Valor Agregado, que equivale al 13% y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, que equivale al 25%; no creo que esta compra menor deba desmerecerse”, añadió.

Durán explicó que en 2017 no hubo adquisición de bandas distintivas para los concejales, pues “por motivos de existir desperfectos técnicos y error en la cotización del precio en la confección del mencionado producto se emite la nota of. int 149/2019 por parte de Protocolo, que señala su disconformidad con las bandas, por lo tanto, se procede a la reversión, el 20 de julio del 2017”.

“Este proceso de contratación menor ha sido realizado de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”, insistió.

El secretario municipal de Gestión, Jorge Landívar, indicó que se trata de una especulación, pues las bandas fueron adquiridas en 2015 y no en 2017.

Durán incluso hizo alusión a la compra en otras instituciones. “Como referencia la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado de Bolivia, está compuesta por 260 diputados y 72 senadores (titulares y suplentes); y a todos ellos al iniciar la gestión les entregan un pin de oro, considerando que el gramo de oro tiene un estimado de $us 50”, dijo.

En 2016 hubo otra compra

Durán indicó que desde 2015 no se adquieren bandas distintivas para los concejales; sin embargo, en la página del Sicoes, en 2016, se registra otra compra de 25 bandas por Bs 35.000 para los concejales de Santa Cruz de la Sierra, a la misma empresa (Textilander), es decir, por un precio de Bs 1.400, el mismo de las observadas. El acta de recepción, fechado el 20 de septiembre de ese año, indica que se “procedió a la recepción de los ítems de acuerdo a la calidad verificada por la unidad solicitante y la cantidad por almacén (15) conforme a la orden de compra N.° 206000059 por el monto de Bs 35.000”.

Precio en el mercado

El DEBER visitó algunos talleres dedicados a la confección de símbolos, en La Ramada, y cotizó las bandas distintivas. Dependiendo de la tela y el bordado, la más cara llega a costar Bs 550, mientras que la común, que es de tela gamuzada y con hilos de algodón, cuesta solo Bs 250. Algunos dueños de talleres indicaron que municipios han hecho pedido, pero suelen requerir de tela piel de sirena y bordados (para el escudo) de hilos poliéster o metalizados, las cuales cuestan entre Bs 450 y Bs 550. Los talleres consultados dan factura, pero no participan de licitaciones nacionales. EL DEBER también buscó las oficinas de Textilander, en la av. Mutualista, entre tercer y cuarto, pero en el lugar indicado por la empresa en Facebook no se encontró el negocio.

Denuncia

El activista Federico Morón hizo público el contrato en las redes

Postura

La Alcaldía asegura que se trata de una especulación

ANÁLISIS

“No es correcto lo que están haciendo”

Leornardo Roca - EXCONCEJAL DEL MUNICIPIO CRUCEÑO

Lo primero que se ve en la documentación que muestra la página oficial del Sistema de Contrataciones (Sicoes) es una licitación entregada de un monto de casi Bs 50.000 por la compra de 35 bandas distintivas con escudo cruceño para los concejales que arroja un precio individual de Bs 1.400. El periodista se da el trabajo de investigar, y la misma banda, con las mismas características la cotizan entre Bs 500 y 800.

Luego de la denuncia el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su Unidad de Contrataciones, sale y muestra que efectivamente la licitación fue observada y dada de baja por el precio, y muestran un documento.

Precisamente, esto es lo contradictorio, porque en lo que he podido observar en la licitación se cierra el proceso con la recepción del bien y la aceptación, y está el acta.

El acta de recepción de materiales tiene fecha del mes de mayo de 2017 y la anulación es dos meses después. Esa es la primera observación.

La segunda observación es que todo proceso no puede ser por separado, tiene que ser en el mismo formato, en el mismo proceso, en el documento base de contratación, donde si existe algún tipo de diferencia entre lo que se pidió y lo que se entrega, en el mismo acto de recepción se da por rechazado y se emite la resolución de anulación o de no conformidad del bien adquirido, y en este caso no hay.

La funcionaria dice que hubo observaciones en el precio y que por eso lo dieron de baja; entonces, por qué adjudicaron si el precio referencial estaba dentro de los márgenes de adjudicación, esa es otra observación.

En 2016 se compraron 25 bandas al mismo precio de Bs 1.400, por lo que pagaron Bs 35.000, con las mismas características que se pidieron el año anterior y a la misma empresa, entonces si observaron en 2017 el precio, ¿por qué recibieron las del 2016? Y están entregadas, y supongo que las deben estar usando.

Si vamos a años más atrás, seguramente cuando entraron se les entregó una de la misma manera. Todos los años se están comprando bandas y yo fui concejal y solamente me entregaron solo una en los casi tres años que estuve en funciones, pese a que debí quedarme los cinco años que corresponde a la gestión municipal. No es correcto lo que están haciendo con la compra de los distintivos para los concejales municipales.

Si observaron en 2017 el precio de las bandas distintivas, ¿por qué recibieron las del 2016?